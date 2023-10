Pěkné derby fotbalové I. B třídy? Zapomeňte, mezi Lány a Hředlemi to byla spíš válka. Domácí vyhráli 3:1, hosté však odsoudili hlavního rozhodčího Stejskala a také domácí klub za to, že podle nich byl zápas veden tendenčně.

Lány - Hředle 3:1, snímek Šárky Krejčové je téměř do nějaké soutěže sportovní fotografie, zachytila hodně netradiční souboj. | Foto: Šárka Krejčová

Co říkají fakta? Hosté šli brzy do vedení bombou Bechnera, ale Petr z penalty za ruku Pelce vyrovnal a chvíli poté Chalupa otočil na 2:1. Ve druhé části pojistil z mnoha šancí vedení Lán Cafourek.

Pochopitelně, obě strany viděly duel úplně jinak. Zlobili se poražení hosté. Mladého rozhodčího Stejskala, jenž nahradil na poslední chvíli nemocného Rakovničáka Fejfara, vinili téměř ze všeho. Vyčítali mu nepotrestání domácích borců za fauly na Bechnera, podle nich byla nesmyslná i ruka ležícího Pelce, po níž následovala penalta. U dalšího gólu jim zase vadilo, že ani jeden z rozhodčích nepřerušil hru po zákroku na Slámu a domácím vyčetli, že pokračovali ve hře. To jsou jen základní věci, které funkcionáři FK Hředle „nevydýchali“.

Předseda FK Miroslav Sláma se na klubových stránkách hodně ostře směrem k Lánům vyhranil. „Další ´destinací´ ve skupině A I. B třídy, kde se nehraje fér, a kde si ´honí triko´ s pomocí rozhodčího – jsou Lány! Objektivní fanoušek, ale i fotbal jako takový zase jednou zaplakal!“ hněvá se Sláma a na paškál si vzal také rozhodčího Stejskala z Mělnicka. „Nevím, kolik toho ve svém fotbalové životě již dokázal, zda se třeba podílí na výchově mládeže nebo třeba na náročné organizaci chodu nějakého klubu, vím ale jistě, že v sobotu dokázal otrávit a znechutit radost z fotbalu nejen hráčům, ale i fanouškům, kteří mu to dávali náležitě ´sežrat´. A když k tomu ještě přidám k jeho věku nechutnou aroganci, už není co dodávat – kdyby vrátil píšťalku a přestal pískat, udělal by nejlépe, protože tohle nebyl nevydařený výkon, tohle byl řízený podraz,“ dodal Sláma s dovětkem, že arogantní byl prý i asistent Týče.

Domácí Milan Petr měl jinou optiku a hodnocení soupeře ani nechtěl slyšet. „Po tomhle zápase mám chuť se na fotbal vykašlat. Hředle si stěžovaly na všechno a už od první minuty, chovali se jako blázni. Při penaltě zalehl jejich hráč míč, mohl to písknout, nemusel, ale za mě prostě penalta. Gól potom byl úplně regulérní a ve druhé půli jsme jim mohli dát sedm branek. Je chyba, že jsme to neudělali, pak by jejich stesky vypadaly divně. Já ani nikdo jiný v Lánech nemáme zapotřebí dělat při vesnickém fotbale nějaké špinavosti, chodíme se tam odreagovat,“ dodal otrávený Milan Petr.

