Lány – Libušín 4:0 (1:0)

Lánští dali dohromady obra Palubu a ten byl důležitou postavou duelu, kde Libušínu nepomohl ani nový trenér Pavel Cajzl, který v týdnu vystřídal Josefa Fujdiara.

Hlavní postavou utkání byl Lukáš Rus, kterému vyšlo vše, nač sáhl. Po Palubově dlouhém autu mu míč přistrčil Petr a mladý Stochovák otevřel skóre.

Libušín hrál v poli slušně, ale neprosazoval se v koncovce. Vzadu se držel jen do začátku druhého poločasu, kdy obránci vyrobili fatální chybu a Rus pohodlně zblízka zvýšil na 2:0. To Lány vystřelilo. Rozjetý Rus byl faulován, sám šel penaltu kopnout a se štěstím o spojnici ji proměnil. V sobotu by mu prostě do kasy spadlo všechno…

Účet ještě podtrhl Milan Petr hezkou technickou střelou na 5:0. Byla to odměna za jeho fotbalové nadšení, protože v sobotu vstával ve 4:20, jako manažer Králova Dvora totiž musel vyrazit na utkání až do Českého Krumlova, do Lán se vrátil ve čtyři odpoledne a hned utíkal na zápas s Libušínem.

Výhry si hodně cenil. „Libušín má silný tým a tahle prohra je pro něj krutá, vůbec nehrál tak špatně. Nám se ale dařilo v koncovce, hlavně Lukášovi (Rusovi), mrzí nás jen zranění Slezáka a Jemelky,“ litoval trochu Petr.