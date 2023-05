Nad celky z Rakovnicka se nadále ve fotbalové I. B třídě smráká. Vzhledem k tomu, že sestupovat bude z pěti skupin celkem 14 týmů (možná i 15), je naděje tria Roztoky, Tatran a Lubná opravdu malá. Nejreálnější mají Roztoky, v derby ale nezvládly koncovku v Lánech. Tatran trochu s klikou vyhrál v Lubné a v duelu, kde o tolik nešlo, zvítězil Zavidov na půdě Mšece.

I. B třída. Libušín (v červeném) potvrdil roli favorita a Tatran Rakovník přehrál 5:2. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Na podzim hodně vypjaté derby mezi Lubnou a Tatranem Rakovník bylo tentokrát o dost klidnější. Domácí v něm shořeli v koncovce a hosté z Rakovníka odvezli výhru 3:2, kterou se ještě udrželi v teoretické naději na záchranu I. B třídy.

Tatranu se povedlo dát dohromady aktuálně nejlepší možnou sestavu, ale hned poté co Dolák dal první branku, tak se zranil a podle trenéra Václava Ecka s ním klub už do konce sezony nemůže počítat. Velká ztráta! Po rohu pak vyrovnal špatně obsazený Sogbo, ale do druhé části nastoupili lépe hosté a dokud měli síly, dali dvě branky. nejdřív zůstal nekrytý J. Beneš a pak Vrána parádně zakončil trestňák. Jene prakticky vzápětí hosté faulovali ve vápně a Sogbo z penalty dal Lubné naději.

Tak se dostala do laufu a klidně mohl duel otočit, jenže se neskutečně trápila v koncovce a zazdila i nemožné. "Dokud jsme měli síly, bylo to dobré, ale jak jsme si nechali rychle dát gól na 2:3, tak jsme byli pod tlakem a naše výhra je šťastná, protože kdyby měli domácí v šancích hráče s větší kvalitou, aby bychom neměli ani bod," hodnotil trenér Tatranu Václav Eck, jenž na Lubné působil jako hráč v její postupové sezoně.

Lubná - Tatran Rakovník 2:3 (1:1). Branky: 39. a 76. Sogbo (druhá z PK) - 32. Dolák, 53. J. Beneš, 74. Vrána. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 130.

Mšec doma nenavázala na dobrý výkon ze Hředlí a Zavidov zaslouženě vyhrál na jejím hřišti 3:1. Rozhodlo se v první půli, kdy rychlík Ždánský dal dva góly, zatímco domácí trefovali jen tyčky. Domácí bez několika hráčů základu (Kučera v trestu, další zranění a někteří prý i nezodpovědní) přece jen nenechali body jen tak ležet na trávníku. Po hodině hry Jurgowski korigoval, ale chvíli poté fauloval Cába, dostal druhou žlutou a v oslabení už jeho tým oslabený navíc odstoupením J. Kapka, neměl nárok. Naopak Krupička jistil body pro Zavidov.

Mšec - Zavidov 1:3 (0:2). Branky: 62. Jurgovski - 22. a 29. Žďánský, 83. Krupička. Rozhodčí: Tichý. ČK: 68. Cába (M). Diváků: 110.

Lány byly jasným favoritem zápasu s Roztoky, ty však už na jaře několikrát ukázaly, že se nedají jen tak a jejich pevná obrana odolávala u zámku 70 minut, než ji zlomil dorostenec Jan Burger. Pak už favorit zabral, z penalty zvýšil Petrem a vše jistil Mušálek.

"Museli jsme udělat s trenérem trochu bouřku v kabině, protože jak bylo teplo, tak se nikomu moc nechtělo hýbat, a když už šli Buršík nebo Mušálek sami na bránu, tak nedali. Po pauze t bylo lepší a uklidnil nás paradoxně mladý Honza Burger, má za to pochvalu. Pak jsme mohli dát víc gólů, ale zase musím uznat, že Roztoky bojovaly," hodnotil domácí Milan Petr.

Lánští bodovali popáté v řadě a celkem v téhle dobré sérii nasbíraly 13 bodů. Díky tomu drží šestou příčku před Zavidovem, výš už asi nedosáhnou. "Ale nějakou motivaci jsme vypsali a zkusíme to," mrkl okem Milan Petr. Uvidíme, co derbíčko ve Hředlích.

Lány - Roztoky 3:0 (0:0). Branky: 70. J. Burger, 77. Petr (PK), 87. Mušálek. Rozhodčí: Bohatý. Diváků: 100.