Podzimní bitva I. B třídy udělala radost fotbalistům Roztok, kteří porazili Lubnou těsně 3:2. Jarní odveta ale patřila poraženým, ti byli tentokrát lepší a se zajímavými posilami přepustili po výsledku 3:1 poslední příčku tabulky právě nedělnímu sokovi.

I. B třída: Lubná (v zeleném) podlehla Libušínu 0:3. | Foto: Antonín Vydra

Pár hráčů sice Lubenští postrádali, zejména Brabec a Kollár by se dozadu šikli, ale držák Polák v sestavě byl a vedle něj zvládl svou roli zaskakující Henzély. Klub navíc zapracoval na posilách, přivítal hlavně návrat playmakera Mariána Boka, a také přišel podzimní kanón Městečka Marek Tvrz. Z SK Rakovník je doplnil Jakub Klíma, takže byl favorit daný.

Lubná také soupeře zaskočila intenzitou hry a od začátku byla o něco lepší. Do poločasu však největší šanci zahodil Tvrz, který po zpětné přihrávce Trejbala mířil mimo. „Do půle nám chybělo víc přesnosti v zakončení,“ litoval kapitán Milan Polák.

Tým trenéra Týčeho ale zabral střelecky po obrátce. Jako první udeřila právě rakovnická posila Klíma, která po centru na zadní tyči míč do sítě doslova procpala. Zlomovým momentem pak byla asi neproměněná šance hostujícího kapitána Čermáka. Po zpětné přihrávce mířil přesně do gólu, jenže do cesty se ráně připletla záda Černého.

Tenhle moment ještě Roztoky nepoložil, ale když jejich gólman Hůla v souboji s Dunajem míč jen vyboxoval k Černému, tak ho bleskově měl po přesné vracečce v síti a bylo hotovo. Výsledek ještě vylepšil Varyš, který po rychle rozehraném Polákově trestňáku naběhl na pas Trejbala, obešel i Hůlu a zavěsil.

Roztoky nic nevzdaly, Pudil se zbavil ve vápně Kříže a zužitkoval centr k čestné brance, ale víc hosté v poslední čtvrthodince nestihli.

„Řekl bych, že jsme je zaskočili dobrým nástupem, také nejsou tolik zvyklí na velké hřiště, protože doma hrají na malém. Vyplatil se nám důraz a do stavu 3:0 jsme byli lepší. Pak soupeř začal šlapat, ale už bylo pozdě, uhlídali jsme to,“ hodnotil Milan Polák.

Baník Lubná – TJ Roztoky 3:1 (0:0). Branky: 54. Klíma, 68. Černý, 71. Varyš - 76. Pudil. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 100.

Lubná: Herink – Černý, Polák, Henzély, Kříž, Trejbal, Vopat, Klíma, Bok, Tvrz, Varyš. Střídali Dunaj, M. Toráč, Dunaj.

Roztoky: Hůla – Kněžík, Masarovič, Krůta, Martin Čermák, Čumpelík, Michal Čermák, Hruška, Texl, Nejedlo, Makram. Střídali Pudil, Pešta, Merhaut, Kaplan.