Mšecký šéf Roman Rosenbaum byl rozhozený z výkonu týmu, který se sotva skládal, aby mohl nastoupit, dokonce neměl ani nikoho na střídání. „Tušili jsme, že nás tohle v sezoně potká a bohužel se to děje. Snad se teď někdo vrátí z dovolené a jiný se uzdraví. Bez střídání je to moc těžké,“ řekl Rosenbaum.

Jeho protějšek Milan Polák, který přišel k mužstvu těsně před začátkem ročníku namísto odvolaného Zdeňka Vopata, měl podobné starosti. Čtyřiatřicetiletý někdejší futsalový reprezentant byl uvolněn Lužnou, kde hrál naposledy, a teď se narychlo snaží lubenskému celku vtisknout svou trenérskou vizi. To vše při prvním angažmá mezi muži. „Odešli klíčoví hráči ofenzivy Trejbal s Bokem, další tři hráči základu byli na dovolené. Musel jsem požádat Jardu Bařtipána a Jirku Černého, aby nám šli pomoci. Moc jim za to děkuji,“ říkal po utkání Polák.

Mšecký nováček v Lubné prohrával po brzké trefě Varyše, ale velmi rychle Machovským srovnal a v poslední minutě poločasu Pejša udeřil podruhé. „Šancí jsme ale měli víc než domácí, měli jsme dát více gólů. Potvrdit náskok jsme mohli také po změně stran z brejků. Tam už nás ale domácí víc přitlačili, dost jim pomohl hrající kouč Polák, který nastoupil po pauze,“ mínil Rosenbaum.

Právě Polák souhlasil, že Mšec byla v první půli lepší, ale šance viděl i u svého týmu. Zejména aktivní Varyš byl neustále nebezpečný, jenže nejčastěji mířil do boční sítě.

Zkušený Milan Polák si vyřídil hostování z Lužné i proto, aby mohl v případě potřeby zaskočit v poli. Na hřiště šel spolu s Černým v poločase, přeskupil hráče a skutečně hru Lubné zvedl. Jeho tým byl mnohem aktivnější, lepší. Sice také přežil pár brejkových situací, ale nakonec se na něj usmálo štěstí. Ve třetí nastavené minutě Bařtipán nádherně kopl trestňák na Henzélylo, ten byl hlavou u míče dřív než brankář Doubrava a bylo srovnáno. Pro Lubnou je první bod vzpruhou, mšecký šéf Rosenbaum naopak posledního momentu litoval. „Vyhrát jsme mohli už s Jedomělicemi, kde jsme mohli náskok udržet. Tady jsme ho udržet měli. Bohužel, náš výkon nebyl optimální,“ uznal.

Milan Polák mužstvo pochválil. Někdejšího borce SK Rakovník či Zavidova bavila bojovnost jeho týmu, touha po dobrém výsledku. „Jsem také rád, že zápas nebyl na derby nijak vyhrocený a my se snažili - jak po klukách chci - o kombinační fotbal. To je v Lubné můj cíl, protože na hezký fotbal se rádi dívají fanoušci a pro ty přece hrajeme, ne?“ usmála se osobnost rakovnického fotbalu, s níž se Lubná mže do budoucnosti koukat už o něco směleji, byť v těžké konkurenci letošní B třídy to lehké mít nebude.