Na první lánský zásah ještě domácí odpověděli rychle Ondřejem Zázvorkou a jeho krásnou ránou, jíž pomohla teč lánské obrany. Ale na druhý z 51. minuty už ne. Ten byl ovšem vydřený i šťastný. Buršík poctivě atakoval brankáře Kolka, který chyboval, napálil Buršíka a od něj se míč odrazil do brány.

Tenhle gól, jemuž fotbalisté říkají po vzoru reklamy na pivo gól z půlky, jinak dobře hrající Mšec zdrtil a zkušený Milan Petr v sólu s přehledem uzavřel na 1:3.

„Hodně očekávaný zápas, protože kluci se znají. Soupeř výborný, překvapili mne, ale my také navázali na dobrý výkon s Rudnou. Dali jsme krásnou branku, domácí hned také pěknou střelou, byť s naší nechtěnou pomocí, vyrovnali. Rozhodl pro náš šťastný moment, ale Buršík tomu šel naproti. Pak už byla Mšec pochopitelně otřesená, my dali třetí gól a už to dohráli,“ těšilo kouče Lán Jaroslava Cafourka.

Dodal, že zápas byl kvalitní a divácky hodně atraktivní.