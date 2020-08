Zavidovské borce přivítalo v sobotu v Kralovicích nejen obrovské vedro, ale i vysoký pažit a hodně kvalitní soupeř. Po počátečním oťukávání převzali otěže zápasu do svých rukou Kralovičtí a odměnou ji byl první gól, k němuž jim pomohl Krejčí, když si šlápl na míč, upadl, domácí se zmocnili míče a ostrým centrem trefili vracejícího se Havla, který překonal vlastního brankáře Štillera 1:0.

Gól domácí povzbudil a Zavidovští mohli děkovat jen brankáři Štillerovi, že stav byl stále přijatelný. Do poločasu to však nevydrželo. Ve 25. min domácí udeřili podruhé a po špatně hozeném autu jim to nabídli hosté opět sami. Třetí gól přidali domácí z pokutového kopu, který vytěžili ze své aktivity. Výsledková tečka za prvním poločasem přišla ve 43. min., kdy o míč přišel Hanych a domácí nabídnutou šancí nepohrdli 4:0.

Ve druhém poločase díky obrovskému vedru tempo hry opadlo. Domácí sice stále určovali tempo hry, ale Zavidovští již nepůsobili tak zakřiknutě a zlepšeným defenzivním výkonem stíhali včas zastavovat rodící se gólové situace. Hra se odehrávala ve středu pole, kde se domácí snažili najít skulinku v obraném bloku hostí. Jedna taková se našla v 65. min, kdy Vrána unikl po straně, zpětnou přihrávkou našel svého spoluhráče a ten nedal Krausovi v brance Zavidova šanci 5:0. Zbytek utkání se víceméně již jen dohrával.

"Kluků mi bylo až líto, nefungovalo nám vůbec nic. Nedá se nic dělat, až když se nedaří, tak se ukáže, jaká jsme opravdová parta. Konec plácání se po ramenou a ač nemám tyhle řeči v lásce, nezbývá než si obléci montérky a zlomit to opravdovou dřinou," komentoval duel trenér Zavidova Daniel Devera.

Zavidov: Štiller M. (46. Kraus A.) - Krejčí - Havel (65. Šíma) - Vitner - Jelínek - Petrů - Štiller D. - Klouček - Hanych (70. Kraus J.) - Sekyra - Kraus A. (46. Houdek).