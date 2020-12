Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpovídal za FC 05 Zavidov jeho trenér A týmu Daniel Devera.

Co říkáte na to, že krajské soutěže včetně B třídy se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

S rozhodnutím začít soutěže v tomto termínu nemám problém, pokud bude kromě A řečeno také B. Rozhodnout od stolu a říci, tady začínáte, je hrozně jednoduché! Ač v současnosti u nás nebývá sněhová nadílka pravidlem, je třeba s ní počítat a zde nastává to B! Kde v případě špatných klimatických podmínek daná utkání odehrajeme? Nikdo z nás nechce hrát v břečce sněhu a ještě při tom zničit hřiště, které si celoročně opečováváme. V našem okrese jsou dvě UMT hřiště, která by musela být nafukovací, aby se zde dala všechna utkání odehrát. Když už by k této situaci došlo, zajímalo by nás, jakým způsobem se to bude koordinovat a kdo to finančně zaštíti? Takže ano, odehrajme to, ale za jasných pravidel a podmínek. Na krajských a okresních fotbalových svazech si musí uvědomit, že fotbal v regionálních klubech dělají nadšenci a dobrovolníci, kteří nemají na starost jen volání a zařizování náhradní hrací plochy, ale chod celého klubu, který obnáší boj o každou korunu nejen s obcemi, kde působí, ale i s úředníky v případě získávání dotací a to na úkor vlastního času. Tito činovníci by měli vytvářet podporu nám klubům, protože bez nás klubů by byli naprosto bezpředmětní. Aniž bych se chtěl někoho dotknout, myslím si, že po dobu trvání pandemie měli lidé k tomu určení dostatek času kromě vyslovení termínu začátku soutěží říci i to tolikrát mnou zmiňované B!

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

V tomto případě si myslím, že je to úplně jedno. Klimatické podmínky pro fotbal nebudou ideální ani v jednom z termínů. Pokud nebudou jasně stanovená pravidla jak postupovat v případě špatných klimatických podmínek, budeme před sebou tlačit problém s možností mnoha odložených zápasů bez zásahu Covidu-19. Výhodou pro hráče může být, že nebude tak dlouhá zimní příprava, každý raději hrajeme zápasy než jen trénujeme. Vložené středeční zápasy se nás podle mně dostupnému rozlosování naštěstí netýkají. Rozhodně ale klubům z ostatních soutěží tento problém nezávidím. Z vlastní zkušenosti vím, že i tréninky musíme dělat v pozdějších hodinách, aby byl počet účastníků dostatečný. Takže nezbývá než doufat, že zima k nám bude vlídná a mi odehrajeme všechna utkání v řádných termínech!

Už máte nějaký plán přípravy?

Plán přípravy dáváme do kupy nyní za pochodu. Ještě do Vánoc se půjdeme s klukama párkrát proběhnout, aby se jejich těla probrala z covidové nostalgie. S tréninky bychom začali od 5. ledna, kolikrát týdně, to bude teprve řešíme.

Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

Na posílení pracujeme a jsme s některými hráči domluveni, že by u nás začali přípravu. Pokud bude mezi hráčem a námi panovat oboustranná spokojenost, začneme řešit naši vzájemnou spolupráci.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Covidová doba neovlivňuje jen starší hráče. Myslím si, že negativně dopadne na všechny bez rozdílu věku. Ne každý se donutí k pohybu samostatně. Pro mnohé z nás je parta kolem fotbalu stimulem, který nás nutí se sebou něco dělat. V momentě, kdy tento stimul ztratíte a nemáte sám pevnou vůli se hýbat, tak zákonitě zpohodlníte. Po nějakém čase vám tento stav začne vyhovovat a představa opětovné dřiny vás děsí a vy si vyberete pohodlnější cestu. Takže abych odpověděl, žádný hráč mi nehlásil, že by dále nechtěl hrát, ale samozřejmě i s tímto problémem musíme počítat a být na něj připraveni.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Těším se na kluky a srandu, kterou společně zažíváme. Zbylé pocity bych spíše než těšením nazval očekáváním s mnoha obavami z toho, zda naše opětovná dřina nepřijde vniveč, tak jako tomu bylo v loňském roce, zda se soutěže regulérně dohrají, zda se budou moci na fotbal chodit odreagovat fanoušci atd. Přeji si, aby se vše vrátilo do normálu a v takové případě se na fotbal těšíme všichni!