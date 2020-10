Dlouho se doma proti Klecanům fotbalisté rakovnické rezervy drželi, ale koncovka patřila hostujícímu týmu. Ten si na sever od Prahy odvezl z Rakovníka nakonec vysokou výhru 3:0.

I. A třída: SK Rakovník B (ve žlutém) nestačila na výborné Klecany a prohrál 0:3. | Foto: Antonín Vydra

Domácí se ve středečním podvečeru nedařilo jako o víkendu ve Zdicích, také proti nim stál silnější protivník. I když ani on nezačal nový ročník I. A třídě podle svých představ a měl jen šest bodů. Do 67. minuty to bylo 0:0, pak ale nedal sólový únik od půlky domácí Čadek a na druhé straně do té doby skvělý Pešek inkasoval.