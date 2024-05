Zavidov zlobil Vraňáky

Zavidov patří mezi týmy s jistým sestupem, ale snaží se a maká v každé kole. Nejinak tomu bylo proti Vranému, které toužilo po třech bodech, aby mělo konec sezony v klidu. Povedlo se, hosté vyhráli 2:1 díky dvěma zásahům Růžičky, jenž výborně nahradil pořád zraněného kanonýra Kubíka. Zavidovští měli dost šancí, ale prosadili se Vitnerem až v poslední minutě a vyrovnat už nestihli.

„Musím pochválit domácí tým. Na to, že jsou jasným sestupujícím, tak nám to udělali hodně těžké. Vytvořili si i dost šancí, ale nedali. Jednou skvěle zasáhl Pražák a jednou nám pomohla tyčka. My jsme opět lepili sestavu, někteří hrají jen zápasy bez tréninku, jelikož jim to zdravotní stav jinak nedovolí. Jsem rád, že se střelecky prosadil Zdeněk Růžička, který má dobrou formu. Hlavně druhý gól z vápna do šibenice byl výstavní. Celkové ale musím pochválit celé mužstvo a ještě jednou soupeře, který nic nevypouští a hrál do poslední minuty s velkým nasazením,“ hodnotil zápas trenér Vraného David Cimrman.