Možné zlomový moment přišel na konci poločasu. Domácí do té doby byli sice lepší, ale šance nedávali, jenže pak zkušení borci hostů mysleli zbytečně na útok, míč ztratili a šikovný Daniel Novák píchl merunu kolem Štillera do kasy.

I. B třída: Totální šok ve Lhotě, Libušín a Braškov úplně rozdílně

Domácí se uklidnili a další zlom si připravili na 57. minutu, kdy se prosadil jejich nejlepší střelec Faigl. Od té doby už vládli, Trnka, Racocha a Bouška přidali další trefy a favorit tak svou roli na úvod B třídy zvládl.

„Naši kluci po druhém gólu podle mne přestali věřit, že se tu dá něco uhrát. Škoda toho vyrovnávacího gólu, byl zbytečný. Nicméně domácí mají kvalitu a potvrdili ji,“ hodnotil duel trenér Zavidova Daniel Devera.

Dvě střelecké premiéry i dva skvělé návraty

Lány v Hostouni začaly tak, jak končily jaro, tedy hodně dominantně, vyhrály 6:2. Otázkou bylo, zda bude nakonec hrát hlavní postava týmu Milan Petr, jenž zahájil sezonu v Králově Dvoře, kde vypomáhal při velké marodce. V pátek ještě hrál za Cábelíky ČFL proti hostouňskému áčku, v neděli už byl proti béčku zpět v sestavě Lán.

Těm nakonec scházel k dokonalé sestavě jen Marcel Kedroň, který je na dovolené a o jeho přestupu z Tuchlovic se jedná. Další premiéru měli posily Lukáš Rus ze Stochova a Ondřej Chalupa ze Strakonic. Že budou opravdovými přínosy ukázali oba vstřeleným gólem a čeká je platba do klubové kasy.

Vypusťte krakena! Vraný to udělalo s Kubíkem, ten hattrickem bleskově rozhodl

Skórovali také další dva muži, u kterých stojí gól za zmínku. Michal Reichl hodně dlouho stál kvůli zranění a hned v prvním duelu se mu povedlo zavěsit. A loni nejlepší střelec Jaroslav Mušálek přesto, že ještě nemá zcela doléčené rameno, šel do akce a také se trefil.

Přitom jako první se prosadili domácí Hlaváčkem, ale jejich trochu naivní obrana pak během necelé minutky nechala dvakrát na pozici Buršíka a tenhle šutér si věděl rady s otočením výsledku.

„Za mne to byl slušný výkon, který po pauze šel trochu dolů. Na rovinu: pokud Hostouň bude hrát v téhle sestavě, asi by to měla těžké, ale může si pomoci áčkaři. Nás určitě čeká těžší prověrka za týden na Velké Dobré, i když nečekaně prohrála ve Lhotě,“ hodnotil Milan Petr.