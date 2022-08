Tatranští si nejprve museli vyříkat, proč v týdnu dostali pohárový klepec od Hředel 1:8, což sice vyčistilo atmosféru, nicméně šancí měli Lánští od začátku dost. Brzy vedli díky střelci Buršíkovi, pak sice brankář Beneš lapil zkušenému Petrovi pokutový kop, ale brzy na to skóroval ještě Cafourek. I z pozice krajního beka parádně podporoval celé utkání ofenzivu a ve druhé části přidal ještě jednu branku. Na beka parádní počinek.

Jinak ovšem domácí po druhé brance hru srovnali a přáli si uhrát poločas už bez gólu, což se jim nepovedlo, když těsně před hvizdem skóroval zblízka stoper Mušálek. Tatraňáci se snažili dál, po přestávce Husák z trestňáku pěkně snížil, ale už za dvě minuty bylo zase po nadějích, lánský Jiří Matějka potrestal další chybu.

„Měli jsme dobré pasáže, ale celkově bylo znát, že Lány mají silnější mužstvo, hrají takový ten urputný kladenský fotbal a budou podle mne hrát do pátého místa,“ uznal kvalitu vítězů David Svoboda a dodal, že v plném složení bude i Tatran lepší.

"My jsme spokojení za úspěch zvenku, teď máme doma silnou Hostouň a body se hodí. Vyplatila se nám dobrá příprava, v obraně to klapalo Kedroňovi s Jakubem Matějkou, a i když jsem měl před zápasem trochu obavy z absencí Reichla a Putíka, tak jsme zápas zvládli velmi dobře," uvedl pro Rakovnický deník po závěrečném hvizdu spokojený trenér hostů Jaroslav Cafourek. (rm, kol)

Mšec vyloupila umělku Švermova, trenéři Nedvěd a Suchánek v ostrém sporu

Startovat jako nováček na horké půdě Zavidova, to pro Roztoky nebylo zrovna terno, ale s entuziasmem se pustily do boje bez bázně a hany. A i když prohrály vysoko 1:5, nebylo to jen na jednu branku a párkrát jasného favorita zazlobily.

Úvod byl ovšem v režii zavidovských borců. Od začátku pronikali do dobrých šancí, jenže Korčák, Ždánský, ani standardku zavírající Jelínek neuspěli. Až Korčák po pěkné akci spoluhráčů uklízel do prázdné a favorit měl gól navrch. Když hosté zahráli rukou a Kučera je z penalty potrestal, zdálo se vše jasné, jenže outsider se nedal. Čermák snížil po ofsajdově hraniční situaci a v závěru poločasu bylo na spadnutí také vyrovnání, tam domácí zachránil skvělý gólman Kraus.

V pauze se domácí srovnali a začali lépe. Gól jistoty mohl dát Kučera, jenže napálil tyčku a uspěl až v dalším pokusu, který mu vybojoval střídající Neveďal.

Ani pak ještě Roztoky nic nebalily. Nastřelily po standardce břevno a při dorážce zase zaperlil Kraus. Až to je položilo plus následné trefy Kučery a Korčáka, teprve pak bylo jasno.

„Jsem spokojen s výsledkem, ale výkon bych si představoval v takových zápasech dominantnější. Nicméně soupeř hrál velmi sympaticky, určitý rozdíl výkonnosti se mazal jejich nadšením a nováčkovským elánem,“ uznal i kvality hochů od Berounky trenér Zavidova Dan Devera.