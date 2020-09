FOTO: Dvě penalty pro Lubnou. Derby ale patří jasně Zavidovu

Aktualizováno





Dvě stovky diváků byly natěšené na nedělní derby I. B třídy. Vždyť se do Zavidova chystala Lubná. A co víc, nejela tam v pozici jasného outsidera, jak by tomu bylo ještě nedávno. Jenže zápas nakonec jasným výsledkem skončil, přece jen zkušenější výběr Zavidova nastřílel soupeři šest branek - 6:2.

Magnet I. B třídy na Rakovnicku: Zavidov (v modrobílém) ukázal zkušenosti i kvalitu, Lubná odjela s nepořízenou - 6:2. | Foto: Antonín Vydra

Zavidov udělal dobrou věc: soupeře absolutně nepodcenil a dobře se na něj nachystal. „Věděli jsme, jaký kus práce udělali kluci z Lubné. proto jsme se dobře chystali,“ řekl trenér Daniel Devera. Mimochodem je zajímavé, že nejen on, ale také šéf lubenské lavičky Zdeněk Vopat má syna v sestavě. Lépe začali domácí, když je poslal do vedení Neveďal. Posile z Kněževsi začátky zápasů jdou, v sobotu se trefil za béčko ještě dřív. Po jeho brance, jíž předcházely ještě zahozené tutovky Hanycha, udeřili hosté. Boka trefil na hranici vápna zbytečně brankář Kraus, a přestože se domácí zlobili, že šlo o zákrok za šestnáctkou, pískala se penalta – Varyš z ní srovnal. Zavidovem to otřáslo jen na chvíli. zase měl šance, ale Herink dlouho ukazoval dvěma stovkám diváků čáry i máry. Jenže pak mu vypadla rána Krejčího a kapoun dorážel na 2:1. vyrovnat mohl Trejbal, jenže rána mu nesedla, a tak ve druhé půli domácí přidali další dvě trefy Korčákem a Ždánským.

Za stavu 4:1 se zdálo, že je čas stáhnout roletu, ale soubor Lubné ještě končit nehodlal. Bok se prohnal kolem Kapouna, ten ho rozhodil a pískala se nečekaně další pětka, z níž Bařtipán suverénně snížil. „Měli jsme pak ještě šance na další branky, hlavně Varyš a Bok, ale první těsně minul a druhého vychytal Kraus. Na druhou stranu kluci už toho měli dost, Zavidov hrál od začátku na hranici povolené agresivity. Zatímco moji kluci kopali ještě nedávno třetí třídu a nejsou na to zvyklí. Hlavně po odchodu zraněného stopera Brabce už byla naše obrana na hliněných nohách a přál jsem si, abychom dostali co nejméně gólů,“ přiznal trenér Lubné Zdeněk Vopat, pro něhož bude důležitější duel za týden s Velkým Přítočnem. V derby jeho tým ani přes skvělý výkon Herinka ještě dva kousky chytil. „Protože se mi výjimečně povedlo střídání a Sekyra při druhém doteku s míčem dal gól. Po akci Korčáka pak završil skóre Ždánský,“ popisoval spokojený Daniel Devera. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale kluci k zápasu přistoupili skvěle a zaslouží absolutorium,“ dodal. Popřál mu i kolega ze střídačky: „Zavidovu se start moc nepovedl, ale pořád patří suverénně do špičky téhle soutěže. Dokázal to,“ uznal Zdeněk Vopat. Zavidov - Lubná 6:2 (2:1). Branky: 9. Neveďal, 31. Kapoun, 50. Korčák, 67. a 90. Žďánský, 78. Sekyra - 15. Varyš, 73. Bařtipán (oba z PK). Rozhodčí: Budař. Diváků: 200. Zavidov: Kraus - Korčák, Hvězda (84. Kadar), Kapoun, Krejčí, Hanych (78. Jelínek), Neveďal (75. Sekyra), Ždánský, Štiller, Devera, Havhel. Lubná: Herink - Brabec (70. Jiří Černý), Štícha, Jar. Černý, Kříž, Bařtipán, Henzély, Bok, Vopat, Trejbal, Varyš. FOTO: Chlumec loupil v závěru, béčko SK má jen bodík Přečíst článek › Bezmoc a vztek. Na Tatranu špatně kousali výkon rozhodčích Přečíst článek ›

