Každopádně jeho tým vedl, když se povedla akce Dolákovi a právě on dorážkou hlavou překonal Hůlu už po půlhodině hry.

Tatranu se v té době dařilo zastavovat nákopy a standardky domácích, kteří se takhle snažili dostat na malém hřišti do tlaku. „První poločas od nás byl vlažnější, ale pak jsme přidali,“ hlásil kapitán Roztok Michal Čermák.

Jeho tým se skutečně zlepšil, ale do velkých šancí se ne a ne prokousat. Pak ale přišla zmíněná červená karta Špimrovi a chvilku po ní roh. Při něm si jarní kanonýr Merhaut dobře odskočil a vyrovnal.

Na druhé straně mohl domácí nadšení zchladit ještě jednou Dolák, jenž na Hůlu už nevyzrál, a tak remíza zůstala. „Před zápasem jsme chtěli určitě tři body, ale pokud to beru objektivně, tak je remíza zasloužená,“ hodnotil Michal Čermák a dodal: „Nechci, aby to vyznělo blbě, protože my budeme bojovat až do konce, ale když sestoupíme my, nestane se nic hrozného. Když Tatran, bude to pro něj větší ostuda, přece jen jsou oproti nám mnohem větším klubem,“ dodal Čermák.

Václav Eck měl odlišný názor, podle něj byl Tatran v Roztokách lepší a měl vyhrát. „Hráli jsme celkem dobře, soupeře nepouštěli moc do tlaku ani k šancím. Vše zlomila ta červená karta, domácí pak rychle přesilovku využili,“ mrzelo personu hostující lavičky.

TJ Roztoky – Tatran Rakovník 1:1 (0:1). Branky: 84. Merhaut - 33. Jelínek. Rozhodčí: Stránský. ČK: 80. Špimr (TR). Diváků: 150.