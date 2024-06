Poříčany - Milín 2:1 (1:0)

Miroslav Doležal, trenér Poříčan: Jsme v obrovské euforii. Během týdne nám vypadlo asi pět nebo šest klíčových hráčů ze základní sestavy. Takže na dnešní zápas jsem musel povolat i kluky z béčka, tedy z třetí třídy, a kluky z dorostu. Chtěl bych jim za to velmi poděkovat, že s námi zápas absolvovali. Někteří z nich byli dokonce zapojeni do základní sestavy, takže abych byl upřímný, obával jsem se, že nás Milín přejede jako zamrzlou řeku, ale nakonec se ukázalo, že kluci mají obrovské srdce a bojovnost. Ano, musím přiznat, že utkání nebylo krásné, protože hodně pršelo a na hřišti se tvořily kaluže. Za takových podmínek se fotbal hrát nedá, což nám vlastně hrálo do karet. Samozřejmě, že nám pomohlo i to, že jsme se dostali do brzkého vedení. Kdyby se to povedlo soupeři, dostali jsme jich pět, šest a odešli bychom s prázdnou. Ale soupeř byl postupně otrávený, nechutnaly mu souboje, kaluže a důraz… Rozčiloval se. Na jednu stranu to chápu, na druhou ne. My prostě nemáme finance na to, abychom měli hráče, kteří prošli ligou a jsou nadstandardní. Milín má skvělý tým… My to děláme trochu jinak a dáváme šanci klukům z okresního přeboru a z B třídy. O to víc úžasné je, že jsme dokázali porazit takový tým, a to před kvalitní diváckou kulisou, za což také děkuji našim fanouškům, protože nám neskutečně pomáhají. Bez nich bychom to, myslím, nezvládli. Říkám, dnes jsme to zvládli silou vůle, bojovností a nasazením, a o to více si cením těch kluků, se kterými pracuji. Makají jeden za druhého. Jsou to kluci z vesnice, nejsou to žádní namyšlení frajeři. O fotbale to moc nebylo, ale dostali jsme se do vedení, což nám obrovsky pomohlo. Utkání bylo těžké, pršelo a soupeř měl svoje šance. Měl obrovskou kvalitu, ale ztroskotával buď na Vymazalovi, nebo naší kompaktní obraně, která dneska pracovala skvěle. Utkání nám vyhrál velmi kvalitním individuálním výkonem Mário Gajdasz, který dal dvě branky a byl podle mého názoru největší hrozbou pro obranu soupeře. Jsem nadšený, ve velké euforii, protože takové chvíle se zažívají málokdy, takže si to myslím pořádně užijeme a oslavíme. V zápase se v uvozovkách o nic nehrálo, ale já to tak neberu. Pro nás to bylo měřítko našich schopností. Jsem rád, že mi to kluci ukázali a děkuji jim za to.

Martin Malý, trenér Milína: Gratulace patří domácím, kteří udělali pro výhru maximum. Je škoda, že když lidé přijdou sledovat zápas prvních dvou týmů tabulky, kterým už bodově o nic nejde, bohužel se nedočkají fotbalu. Klukům děkuji, že se o to snažili a zápas zvládli dohrát bez zranění.