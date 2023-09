Porážku od silné Velké Dobré kousli fotbalisté Slavoje Kladno a pustili se do nového díla. Hředle potřebovali doma porazit a povedlo se jim to naprosto jednoznačně 5:1. U trati tak panovala velká radost, naopak hostům se po naději získané doma s Vraným vrátily vrásky do tváří. Letos to nebudou mít jednoduché…

„Věděli jsme, že utkání musíme vyhrát, proto jsme vysunuli střelce Kaválka dopředu,“ hlásil zásadní taktickou novinku šéf kladenského klubu Petr Kovář. Tenhle scénář Slavoji vyšel, za čtvrt hodiny to bylo po trefách hrajícího kouče Abrhama a zkušeného Ziebera z penalty za faul Mrázka 2:0. Hředlím nepomohl ani jindy skvělý gólman Bečirovič, tentokrát byly rány domácích prostě nedosažitelné…

Kladenští se pak uspokojili a úroveň zápasu klesla. Zvedla se až v nástupu do druhého dějství, kdy Slavoj zase nastartoval svoje motory a na svém velkém hřišti připravil hostům další tři zásahy do jejich sítě (D. Hrubý, Kaválek a Kolbaba po akci Abrhama, jenž mu vrátil pěknou příhru u prvního gólu utkání). Hosté dali čestnou branku až v závěru Slámou z pokutového kopu, faulován byl právě střelec.

Zajímavostí byl start nové posily Slavoje, který do druhé části vyslal na hřiště ještě v pátek doberského Dominika Richtera. „Riči“ prošel i Kladnem a stály o něj údajně i přeborové Doksy. „Jsem rád, že máme s Velkou Dobrou kvalitní vztahy a povedlo se tuhle last minut posilu přivést. Dominik hned ukázal, že bude přínosem a my máme konečně široký a kvalitní kádr, který musí vyhrávat,“ je přesvědčen Petr Kovář.

Hostující trenér Jan Sklenář byl rozmrzelý, jeho tým hraje venku úplně jinak než doma, jako se střídá noc a den. „Co jsme předvedli dvakrát na hřištích soupeřů, se nedá ani hodnotit. Chtěl bych věřit tomu, že za to mohly dopolední výkopy, ale rozhodně tomu tak není. Náš výkon byl zcela bezkrevný a po brzy inkasovaných gólech, stejně jako v každém zápase v této sezóně, nebyla na hráčích vidět ani žádná vůle se o výsledek poprat,“ vadilo trenérovi.

Předseda klubu Miroslav Sláma byl tradičně v hodnocení prohry ještě ostřejší. „Tak ustrašené až podělané mužstvo jsem dlouho neviděl hrát. Je potřeba se omluvit fanouškům, kteří vážili cestu do Kladna,“ hněval se Miroslav Sláma.

Libušín i Zavidov měly před vzájemným zápasem jen čtyři body, a tak bylo v sázce hodně. Nikdo nechce být v sezoně, kdy bude z I. B třídy sestupovat i sedm mužstev, u deklu tabulky. Větší klid si výhrou 2:1 zajistil domácí Baník, jemuž výhru trefil čtyři minuty před koncem zápasu střelec Lukáš Křenek.

Domácí se snažili po celé utkání diktovat tempo hry a byli víc u míče. V první půli si vytvořili dvě šance, ale Fujdiar ani D. Portužák hlavou po rohu nebyli přesní. Hosté ze svého závaru po standardce také neuspěli ale po přestávce šli bleskově do vedení, když zahráli roh na přední tyč a po zmatcích a odrazech se Vitnerovo zakončení dostalo do sítě – 0:1.

„Byli jsme jako opaření, ale musím kluky pochválit, že se rychle zvedli a makali stejně jako celý zápas. Díky tomu jsme si vytvořili větší tlak a skóre nakonec otočili,“ těšilo hrajícího trenéra Libušína Josefa Fujdiara mladšího. Vyrovnání přišlo v 67. minutě, kdy se dobré pozice dostala pomoc z béčka Jan Homonický, brankář Dunaj ho srazil a z penalty vyrovnal Hrubý.

Baník chtěl ale zápas vyhrát a nakonec se mu jedna akce povedlo. Stoper Veselý hezky vyvezl míč z půlky přes tři protihráče, nabil do šance Křenkovi a ten ukázal svoje kanonýrské schopnosti – 2:1.

„Důležité a těžký zápas jsme zlomili pro nás, to je moc dobře. Jirka Veselý udělal hezkou akci a Lukáš ji výborně zakončil. Podle mne je výhra zasloužená, po celé utkání jsme byli o něco lepší a po obdrženém gólu jsme tlak dovedli ještě zvýšit,“ dodal Josef Fujdiar.

Bojovnost Švermovu nestačila, Vraný dalo pět gólů

Po dvou prohrách šláplo na plyn mužstvo Vraného a porazilo Švermov 5:3. Hosté ale rozhodně nezanechali na trávníku svého soka špatný dojem a kousali po celý zápas. „Jsme rádi, že jsme po dvou porážkách zabrali, ale kromě našeho týmu pochválím i hosty, protože byli hodně nepříjemní a co oceňuji, i za stavu 5:2 v úplném závěru makali na sto procent a snížili. Co mě naopak štve u nás, podle mne už koncovku takového zápasu musíme uhrát jinak,“ našel kaňku na jinak povedeném mači trenér Vraného David Cimrman.

Jeho tým brzy prohrával, když se letní posila z Dubí Říha trochu ukopla s centrem a ten skončil za Izerou. Jenže Fedrhanc a L. Danda slepenými gól brzy stav otočili, a když po pauza přidal třetí gól P. Danda, vypadalo to na jasnou záležitost favorita.

Jenže Švermov se nedal. Po rohu snížil Vaněk a rázem měli navrch hosté, kteří cítili, že mají na vyrovnání. Možná i měli, jenže v 70. minutě neuhlídali poprvé kanonýra Kubíka a ten zápas zlomil. Vzápětí se trefil ještě střídající Vrba a hosté až v úplné koncovce přidali gól Steinbachem.

„Zase se mi potvrdilo, co jsme říkal před sezonou, že soutěž bude ohromně vyrovnaná a nemůžete vypustit žádný zápas,“ dodal David Cimrman.

Někdejší hvězdy Hřebče řídily svoje nové šiky na Velké Dobré, kde hostoval Braškov. Opravdu, nikdo jiný gól nedal, protože domácím zařídili výhru 7. a 8. trefou v sezoně Jindřich Faktor, trefil se také Martin Servus. Na druhé straně zase korigoval na konečných 3:1 jejich někdejší hřebečský spolubojovník Josef Brodský.

Doberáci litovali jen nuceného střídání brankáře Jungra, nicméně Kindl zejména při jasné šanci Brodského předvedl parádní mrštnost. Až na další ránu bývalého ligouše už nestačil. Jinak to byl duel, v němž Čechie výborně začala a první půle patřila jí. I ve druhé měla řadu šancí, ale ty už si vytvářeli také hosté, kteří ale v minulosti odehráli na kilometr vzdáleném place protivníka mnohem dramatičtější a lepší zápasy.

Navíc Čechie vyhrála i nedělní duel béček ve třetí třídě, byla tak stejně úspěšná jako před týdnem se Slavojem. Teď jí tedy pomyslně patří Kožovka, ale také dálniční nájezdy mezi Dobrou a Braškovem, kde může vedení klubu začít vybírat mýto.

Domácí manažer Rostislav Stříška ví, že jde o vtip, avšak jeden opravdový zážitek slibuje, 12. října by měla na Dobré trénovat reprezentace Walesu do 21 let! K vidění tak mohou být klidně i budoucí hvězdy Premier League. Připomeňme, že v krásném areálu Čechie nedávno absolvovala soustředění také česká repre do 19 let. „Pro mě je skvělé, když se takové týmy nezůstanou jen ve velkých městech, ale vydají se také do malých obcí a zatrénují si tam,“ je rád Rostislav Stříška.