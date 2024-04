Fotbalové Lány bijí na poplach, jejich pozice je rázem v ohrožení

Složitý byl zápas dalšího kola I. B třídy pro fotbalisty SK Lány. Sestava se jim úplně rozpadla, a tak i když na půdě Libčic zabojovali, nakonec prohráli 1:2. Domácí slavili tři body zaslouženě, byli lepším týmem.

Zkušení borci Lánům pomáhají co to jde, ale v Libčicích to nestačilo. | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera