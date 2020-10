„S výkonem kluků jsem spokojen. Bohužel v každém utkání lacino inkasujeme a hlavně neproměníme, co si vytvoříme,“ mrzelo předsedu lánského klubu Milana Dudášika, který během utkání ještě nastoupil, přestože nemá kolenní vazy v pořádku. Naproti tomu Libecajt, Reichl či Petr hrát nemohli.

Jeho tým v utkání hodně držel brankář Javůrek, jenž při trvajícím zranění Kuta drží lánský brankářský prapor nahoře. V 18. minutě však už nestačil na pokutový kop Stříšky nařízený za faul Sedláčka na divizního stopera Javorka. Domácí měli i nadále tlak, avšak hosté také útočili. Zejména Loskotovy trestňáky byly nebezpečné.

Ani ve druhé části se obraz hry neměnil. Kladno drželo míč, mělo víc šancí, na druhé straně ale hosté neskládali zbraně ani poté, co Stříška ze sóla zvýšil. Na druhé straně minul Tetour odkrytou bránu a Mušálek mířil ve velké šanci vedle. Poslední slovo tak patřilo domácím, když Kalinovu standardku proti slunci lehce lízl Janda do kasy na 3:0. Zbytečně pak sjel na saních do soupeře Buršík a dostal červenou. „Zbytečný zákrok pramenící z mládí. Byl to těžký soupeř, ale teď hostíme Jedomělice a musíme už konečně zabrat a porazit je,“ burcuje Milan Dudášik.

SK Kladno B – Lány 3:0 (1:0). Branky: 18. a 72. Stříška (první z PK), 75. Janda. Rozhodčí: Jahoda.

Lány: Javůrek – Tetour, Švigár, Cafourek, Sedláček (36. Krátký) – Dolák (73. Dudášik), Matějka, Buršík, Loskot – Mušálek, Putík (80. Vrbeník).