Kosoř má kvalitní tým a i po sestupu udržela opory včetně té nejslavnější, někdejšího borce Slavie či tureckého Sivassporu Milana Černého. Jenže právě on už v 5. minutě využil špatné rozehrávky hostů a podél vybíhajícího brankáře Zacha dal první branku. „Řekli jsme si v kabině, že deset minut musíme vydržet a pak tohle,“ hořce se pousmál trenér SKR Jiří Kučera.

Jeho tým byl dál pod tlakem a byl rád, že do poločasu už neinkasoval. Nebezpečné prodloužené auty totiž většinou pochytal výborný Zach, nejvíc se pak zaskvěl při šanci dalšího barda Slunéčka. A při Vampolově bombě měl kliku, že se odrazila od břevna do pole.

Po přestávce už Rakovničtí po poradě v kabině hráli chytřeji, domácí navíc trochu uvadli. Přesto ještě jednu šanci měli, když někdejší futsalový reprezentant Křemen trefil hlavou z vnějšku tyčku.

Strašecí se po pauze sesypalo a chytilo osm branek

To už se však k bráně Kosoře začala přibližovat také rakovnická družina a v 73. minutě bylo srovnáno. Mareš našel ve vápně Vydru, ten nezazmatkoval a po kličce obránci vypálil přesně k tyči.

Rakovník nakonec mohl ještě vyhrát, když po centru Červeného lízl Rohla hlavou míč přes celou branku. Ke smůle hostů měří brankář Kosoře Němčanský ke dvěma metrům, a tak pokus stihl vytěsnit. Z brejku si domácí vynutili ještě nebezpečnou standardku, ale tu hosté přežili.

„Bod určitě bereme, Kosoř má silný tým. Vůbec kolem Prahy mají mužstva řadu vynikajících fotbalistů s mnohdy výbornou minulostí, navíc to nejsou žádní strejdové, co se jdou vyprdět, ale pořád hráči ve formě. Do poločasu nás Kosoř také hodně přehrávala, ale po obrátce jsme se zlepšili a podle mne zaslouženě získali remízu,“ mínil Jiří Kučera.

Kosoř – SK Rakovník 1:1 (1:0). Branky: 5. Černý - 73. Vydra. Rozhodčí: Orálek.

Rakovník: Zach – Kotaska, Itner, Pucholt, Červený, Severin, Valcha (71. Holý), Schwendt (46. Mareš), Šindler, Vydra (87. Rohla), Sabo.