Když ve Zdicích zápas začínal, Mrázek vyskakoval v Roztokách u Berounky z raftu (cesta byla pracovní) a uháněl za Beroun, aby svému týmu pomohl aspoň trochu. Nakonec šel na hřiště v samotném závěru. V něm Svoboda cizelérsky vysunul Krupičku, ten vyhrál hlavičkový souboj s domácím obránce a předal míč Mrázkovi. Robustní borec zpracoval a šikovně technicky přehodil brankáře Melzera. "Takový gól už jsem jednu dal, bylo to proti Úvalům ještě v přeboru. A chutná to jinak," usmíval se Jan Mrázek.

Jeho tým měl v zápase víc šancí, i když nehrál tak dobře jako proti Voticím. Každopádně bylo znát, že Strašecí dobře doplnilo kádr, slušně trénuje a fotbalisty pořád má.

Domácí také zahrozili, před půlí dokonce nastřelili břevno, ale třeba hrající kouč Ducár nebo Holub měli ještě větší možnosti.

Nakonec to vyšlo na Mrázka, který rovněž prozradil, že mužstvo pracuje na disciplíně, se kterou bylo vždycky na štíru. Proti Voticím nedostalo ani jednu žlutou, teď už to bylo o něco horší (4). "Teď už nám to tolik nešlo, ale lepšíme se. Musíme začít my zkušení, my byli vždycky tím spouštěčem. Já, Ducy, brácha. A od toho se všechno odvíjí. Uvidíme, jak to zvládneme," dodal s úsměvem Jan Mrázek, jehož Strašecí zažívá snový úvod A třídy, ale chtělo by to ještě potvrdit výhrou s Chlumcem.