Hezká návštěva 130 diváků (i když část jich byla ze Švermova) si zakřičela gól ještě jednou, to se trefil před pauzou Makram. A hosté, byť byli v poli silnější na balonu a také měli šance, už jen dotahovali. Díky Frühaufovi snížili na 2:1, pak zásluhou Végha na 3:2, ale domácí vždycky rychle našli odpověď. Nejdřív jarním střelcem Merhautem a pak znovu Čermákem. Definitivní tečku udělala za utkáním nejkrásnější branka podvečera, když napřáhl opět Merhaut a pumlíč skončil v šibenici nebohého mladého brankáře Baníku Štochla.

Drama v Lánech: dvě červené, penalta, vlastňák. A srovnání v poslední minutě

„Asi to je na historický zápis, pět gólů si Roztokách fakt nepamatuji. Napadalo nám do brány všechno, co stálo za řeč, proměnili jsme pět ze šesti šancí. Soupeř je měl také, asi byl v poli i lepší, ale podržel nás skvěle Martin Hůla v bráně a máme cenné body,“ radoval se Michal Čermák, se záchranou však zůstává dál střízlivý, jeho tým má strašně těžký los. „Necháváme tomu volný průběh,“ dodal Čermák s úsměvem.

To hostující David Nedvěd měl ke smíchu hodně daleko, naopak byl hodně rozhořčen. „Udělali jsme neobvykle vysoký počet individuálních chyb v obranné činnosti. Kdo, to si řekneme mezi sebou. Věděli jsme, že soupeř bude hrozit na malém hřišti hlavně ze standardek a přesto si z jedné necháme dát gól po minutě. To domácí nakoplo a my dělali chyby dál,“ zlobil se David Nedvěd.

Roztoky – Švermov 5:2 (2:0). Branky: 2. a 74. Čermák, 37. Makram, 64. a 77. Merhaut - 49. Frühauf, 65. Végh. Rozhodčí: Šebela. Diváků: 130.