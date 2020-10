Domácí sice tušili, že tohle je jeden ze zápasů, kdy bodovat mohou, ale scházela jim řada opor včetně Svobody, L. Mrázka, Nováčka, Ducára či Mžourka. Vše jim ale hrálo do karet. Už v 8. Minutě spustili od vlastní brány pěknou akci, která nakonec zápas rozhodla. Míč se dostal do kraje a k centru se sice neprobil Bejbl, ale aspoň se přičinil, aby propadl k Holubovi, jenž diskvalifikoval veškeré pavouky v šibenici hostující brány.

Strašečtí se pak zatáhli a spíše se soustředili na dobrou obranu. To jim do poločasu vycházelo a Krupička dokonce zvýšil, jenže gól mu nebyl kvůli ofsajdu uznán. „Bohužel do druhé půle jsme nastoupili zase tak, jak to děláme skoro tradičně. Vyrobili jsme roh a po něm rozhodčí zapískal penaltu,“ ulevil si hrající trenér domácích Jan Mrázek.

Naštěstí brankář Klíma pokutový kop chytil a nedal hostům šanci ani při dalších nebezpečných momentech. To se ale obrana bubáků srovnala a hostům už toho tolik nedovolila. Naopak mohla přijít pojistka, když Krupička udělal tři protihráče a předložil míč do sóla Bejblovi. Ten ale zamířil vedle.

„Škoda, gól si zasloužil, hrál totiž výborně, dokud mohl. Stejně jako další útočník Holub. Největší pochvalu ale musí dostat pochopitelně brankář Klíma, oni ale čapali výborně oba gólmani,“ dodal spokojený Jan Mrázek, jenž nasadil i „hříšníka“ Lukáše Tlustého, který hrál poprvé od incidentu s Doksy. „Na to, jak tehdy v článku vyhlašoval, že chce jít příkladem mladým, tak od té doby nebyl na tréninku. Ale bylo nás málo, tak šel hrát a musím říci, že mě příjemně překvapil,“ usmál se Jan Mrázek.

Nové Strašecí – Chlumec 1:0 (1:0). Branky: 8. Holub. Rozhodčí: Mansour. Diváků: 50.

Nové Strašecí: Klíma – Hamborský, J. Mrázek, Bláha, Razím - Krupička (83. Kříž), Hartman, Gregor, Titlbach – Bejbl (67. Tlustý), Holub.