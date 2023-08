Co se týče popisu zápasu, po hodině hry dostal hosty do vedení zpoza šestnáctky Jakub Šikanedr, ale závěr vyšel domácím. Patrik Vitner z penalty vyrovnal a v 88. minutě rozhodl po rohu asi lehce tečovanou ranou Jan Jelínek. „Co k tomu říct,“ hlesl zklamaný asistent kouče Hostouně František Motlík.

Podle něj byli hosté herně lepší a oproti Lánům hráli úplně jiný zápas. „První půle byla vyrovnanější, ale v druhé jsme si začali vytvářet šance a mít převahu. Dali jsme gól a dostali se do klidu. Pak se ale pan rozhodčí asi rozhodl, že výsledek 0:1 není pro soupeře dobrý, tak si nejdřív vymyslel trestný kop na hranici vápna a o pět minut později si z mého pohledu vymyslel penaltu,“ zlobil se Motlík.

Podle jeho názor byl souboj Marka Dědečka s domácím Ondrou Neveďalem rameno na rameno, 5 metrů před vápnem do sebe vrazili rameny, útočník zavrávoral a při dalším dotyku s balonem ve vápně o balon zakopl a padl na zem Dědečkovi pod nohy. „Ten se ho snažil přeskočit, zakopl o něj, přepadl a najednou penalta…“ popisoval svůj pohled Motlík.

Zlobil se také kvůli karetním zákrokům. „Vrcholem bylo, když si ke konci zápasu vybral sudí jiného hráče, než měl dostat žlutou. A tomu, co už žlutou měl, řekl, ať jde pryč,“ pokračoval Motlík v kritice rozhodčího Václava Petýrka, který podle něj pískal dobře, ale jen do hostouňského gólu.

Rozhodující branku však vyčetl svým hráčům, kteří špatně odkopli balon po rohu a nepohlídali si pak volného Jelínka. „Kluci ale makali, byli jsme podstatně fotbalovější a výkon týmu se zvedá. Vytknout jim můžeme maximálně pár maličkostí a ten druhý gól,“ dodal.

Domácí kormidelník Daniel Devera mínil, že naopak jeho tým byl o něco lepší a důraznější. Už do půle podle něj mohli skórovat zejména Sejpka s Neveďalem, ale nedali. Zhodnotil i inkriminovaný penaltový moment. „Musím říci, že z mého pohledu také spíš penalta nebyla, a kdyby ji někdo pískl proti nám, zlobil bych se. Ale co mi říkali kluci – a viděli to blíž, byla prý jasná,“ nabídl svůj pohled Daniel Devera.

Byl rád, že jeho tým skóre otočil. „Ten zápas pro nás byl hodně důležitý a naštěstí jsme konec zvládli,“ řekl a dodal, že stoprocentně vylučuje jakýkoliv pokus o ovlivnění výsledku ze strany jeho klubu. „Spíš mne zajímá, zda vám Hostouňští řekli, že po zápase rozkopali koš u hřiště a poté i dveře od hospodářské místnosti. Viník byl označen a vše je v zápise,“ dodal Daniel Devera.

Zavidov - Hostouň B 2:1 (0:0). Branky: 70. Vitner (PK), 88. Jelínek – 60. Šikanedr. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 100.