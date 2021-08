Na Rakovnicku je hráčů zoufale málo a je o ně tuhý boj. Pro Lubnou se situace vyvíjela špatně, odešli hned tři borci. Podle předsedy klubu Pavla Skleničky vážně hrozilo, že tým po pár kolech bude mít nějaké zraněné a nebude schopen nastoupit v jedenácti. „Hráči nám jasně řekli, že nikde v B třídě v deseti hrát nebudou,“ řekl Deníku Pavel Sklenička.

Jakou to má spojitost s trenérem Zdeňkem Vopatem, který byl v klubu dlouho a postoupil s ním do kraje?

Začneme popořádku. Lubné odešli hned tři hráči. Adam Trejbal do Řevničova, Mario Bok ukončil činnost, protože začal studovat v Brně. A Adam Bureš zamířil zpět do Kolešovic. Zdeněk Vopat si náhradu sháněl sám. Podle svých slov uspěl a tým doplnil tak, že: „Bude ještě kvalitnější, než byl,“ řekl Deníku.

Přijít měli Adam Andrt z Tatranu Rakovník, zkušený Jakub Jiřík ze stejného klubu a po roce a půl se vrátil lubenský David Vorel.

Jenže…

„Hráčů je v okrese tak málo, že pak kluby dají na přestupy stopstav. Jako třeba Tatran Rakovník. Tamní sekretář David Svoboda se mnou dělá, ale přes tohle prostě nejde vlak. V podstatě tedy máme jediného hráče Davida Vorla,“ předkládá svou verzi Pavel Sklenička s tím, že právě proto Baník oslovil jiného trenéra. „Jenže ten měl podmínku, aby když bude hrát, byl zároveň trenérem. Jméno vám ale zatím neřeknu, až to bude upečeno komplet,“ dodal Sklenička.

Podle něj stojí tedy za koncem Zdeňka Vopata jen personální krize, která pokud by se rozjela ještě víc, ohrozila by celý fotbal v Lubné. „Kdybychom dostali kontumace a pokuty, bylo by to pro klub likvidační. Hráči by se rozprchli a kdo je bude získávat zpátky? To už by bylo prakticky nemožné,“ dodává předseda Baníku.

Zdeněk Vopat je ale nakvašený, sám měl poměrně vysoké a odvážné ambice. S Baníkem si věřil, že stejně jako před rokem vyloupí Rudnou a že v B třídě budou hrát střed tabulky. „Nebyli jsme na tom o nic hůř než loni. Kluci co měli přijít, by náš tým ještě vylepšili, vždyť Andrt i Jiřík hráli v Tatranu divizi a Vorel prošel mládeží SK. Byl jsem optimistou, ostatní bohužel ne,“ zlobí se.

Mrzí ho to o to víc, že s Pavlem Skleničkou jsou dlouholetými kamarády. „Tohle ale beru jako podpásovku. Těžko říci, co za tím je všechno, prý mám moc velké nároky na hráče, nevím. Je to škoda, sezona mohla být dobrá, nebál jsem se toho,“ dodal zklamaný už bývalý kouč Lubné.