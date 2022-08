Strašecí přitom začalo dobře, podle plánu. Lukáš Mrázek dal i vedoucí branku, ale pak se hra srovnala a hosté dostali výhodu prvního pokutového kopu. Ten sice poslali jen do břevna, ale za chvíli bylo stejně vyrovnáno – po rohu se trefil Žampach.

To už přišly problémy domácího Čecha, který dostal za dva fauly během pár minut dvě žluté karty, při druhém navíc fauloval ve vápně a byla z toho penalta číslo 2. Tu už hosté proměnili a rázem vedli. „Penalta byla jasná, ale vylučovat ho neměl, to je dvojnásobný trest,“ zlobil se na rozhodčího Michala Jeřábka Jan Mrázek.

Jeho tým byl odhodlán zápas zlomit i v deseti, ale nepovedlo se mu to. Dál dělal chyby v obraně, inkasoval další dvě branky (jednu opět z penalty), a když se konečně chytil snížením Hartmana, přišla červená karta pro Patrika Svobodu. Ten už byl v té chvíli vystřídaný na lavičce. „Já komentoval náš gól a on mi přijde dát žlutou. Když se ho ptáme za co, tak je akorát arogantní. Pak už Patrik vybouchl,“ vysvětloval Jan Mrázek zkrat někdejšího ligového borce, který volil směrem k Jeřábkovi tak peprné výrazy, že ho čeká určitě dlouhá stopka.

Rozklížené Strašecí u pak nemělo na zvrat sílu a Klecany došly k pohodové výhře. „Hosté vyhráli zaslouženě, hráli dobře a my špatně. Jsem z osmdesáti procent naštvaný na nás, ale z dvaceti i na rozhodčí. Udělali z toho bramboračku, pánové Jeřábek i Říha,“ kritizoval rozhodčí z kladenského okresu Jan Mrázek.

Nové Strašecí – Klecany 2:5 (1:2). Branky: 20. L. Mrázek, 73. Hartman - 33. Žampach, 35. Ševčík (PK), 52. Malý, 60. Průcha (PK), 88. Tůma. Rozhodčí: Jeřábek. ČK: Čech a Svoboda (oba NS). Diváků: 70.

