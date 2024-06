Těžkými zkouškami procházel fotbalový klub SK Rakovník v posledních letech. Třetiligové dobrodružství ho uvrhlo do problémů, ale pracovití lidé ve vedení, schopní trenéři a šikovní hráči vracejí klubu lesk. Poté, co SKR vyhrál v sobotu odpoledne na hřišti Jinočan 2:1 a jeho největší protivník Tuchoměřice podlehl stejným poměrem v Příbrami je jasné, že do starobylého města na Rakovnickém potoku se vrací aspoň krajský přebor.

Karty byly před posledním kolem I. A třídy, skupiny A rozdány jasně: Rakovník nesměl získat méně bodů než Tuchoměřice. To se povedlo s přehledem.

Tuchoměřice na hřišti silného Spartaku Příbram dlouho remizovaly 1:1, ale v 78. minutě se prosadil ex-ligový borec Miroslav Slepička a jeho tým tak na dálku Rakovníku pomohl.

Nakonec to ale nebylo třeba. Rakovničtí šli na okraji Prahy do vedení zásluhou Kýzla, který se prosadil hlavičkou po rohu z malého vápna. Ale po necelé hodině hry domácí Volkem podobně vyrovnali. I tenhle výsledek by hostům stačil, ale v 71. minutě se prosadil po pěkné kombinaci se Sklenkou a Bohatým Červený a jeho gól byl razítkem na postup SKR do krajského přeboru.

"Byl to moc pěkný zápas, rozdali jsme si to na férovku. O ten jeden jsme byli lepší a je to skvělý úspěch pro kluky. Před začátkem sezony jsme byli aspirantem na sestup, ale kluci celý rok úžasně makali a nakonec si připsali tenhle skvělý úspěch. Také pro mne je to jeden z největších úspěchů kariéry, vlastně co říkám, je největší," usmál se trenér SK Rakovník Jaroslav Hamouz, jenž přišel před sezonou od mládeže SK Kladno, ale doma se rychle zorientoval a pomohl vytvořil parádní tým.

Oslavy teď budou opravdu mohutné, chlapci, užijte si je!

Jinočany – SK Rakovník 1:2 (0:1). Branky: 57. Volek - 34. Kýzl, 71. Červený. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 150.

Rakovník: Zach – Pucholt, Šindler, Severin, Turbák – Čadek (84. Vydra), Kýzl (61. Wajshajtl), Sklenka (18. Paušíma), Červený (79. Kotaska) – Bohatý, Sabo.