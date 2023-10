/FOTOGALERIE/ Překvapením víkendového kola fotbalové I. B třídě skupiny A je další ztráta favorizované Velké Dobré, tentokrát na půdě Hředlí. První výhru v soutěž slaví béčko Hostouně, navíc zcela jednoznačnou. V derby mezi Braškovem a Libušínem se body dělily. Zazářil spojený mančaft Mšece a Nového Strašecí, naopak Zavidov klouže do maléru.

Sokol Hostouň B - SK Lhota 5:0, I.B. tř. / 1. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Zavidovští nepochytali rány z dálky

Zavidov platil za vyztuženou pevnost, tak se jednoduše jezdilo prohrávat. Jenže už to neplatí. Odchody některých opor tým výkonnostně srazily a nestačil ani na Mšec/Strašecí. Hostům navíc vycházela střelba z dálky, a tak ani nepotřebovali nutně stoprocentní tutovky. Sklenka dal dokonce dvě branky, když při první mu pomohla teč obránce a při druhé na 0:3 nachytal Dunaje ranou mezi nohy. Už předtím si brankář Zavidova trochu drbal hlavu, když Neužilova rána z 30 metrů byla sice parádní, ale kdyby byl Dunaj víc v bráně, asi by na ni dosáhl.

Druhá penalta už Rakovničáky zdravě naštvala a předvedli úchvatný obrat

Nakonec ještě přidal čtvrtý v závěru Skoupý a dohrávalo se bez emocí, jako by to ani nebylo derby. Emoce nepřinesl ani start Petra Kučery, jenž v zimě odešel ze Zavidova původně na krátkou výpomoc právě do Strašecí, „Výsledek je jasný, ale mohl vypadat i lépe. Hráli jsme zejména do poločasu velmi dobře a konečně jsme také stříleli z větší dálky, což se dokonale vyplatilo,“ konstatoval spokojený trenér Mšece/Nového Strašecí Jan Mrázek.

Posílená Hostouň nedala Lhotě moc šancí

Béčko Hostouně soupeři chválí za dobrou hru, svoje kluky chválí i trenér Miroslav Mokroluský, ale body do tabulky nenaskakovaly. Proti Lhotě to mladý tým Sokolů posílený třemi borci z áčka O. Fotrem, Kostkou a Zahranychnyym zlomil a vyhrál 5:0!

„Zatím nás srážela špatné zakončení a laciné chyby. Teď hlavně kvůli marodce, kde bylo deset hráčů, jsme si vypomohli kluky z áčka a ti hodně pomohli. Chyb bylo méně a koncovka přesnější,“ byl rád Miroslav Mokroluský.

Zejména ex-ligový Oskar Fotr, ale také Jakub Šikanedr měli obuté střelecké kopačky a dali Lhotě po dvou brankách. Zbylou přidal Kostka.

A Lhota? Doma je moc silná, přehrála i Velkou Dobrou a Dobrovíz. Venku je přece jen slabší.

„Věřím, že výhra kluky psychicky zvedne, mělo by to tak být. Každý úspěch vám pomůže a my sice jedeme na horkou půdu do Vraného, ale každé utkání začne 0:0,“ dodal spokojený Miroslav Mokroluský.

Racocha s Faiglem trestali vranské hrubice

Na půdě vedoucí Dobrovíze se příval chyb nevyplatil Vranému, které si odvezlo nadílku 5:0. Domácí tak dali zbytku startovního pole jasně najevo, že šokující prohra ve Lhotě byla výjimkou. Tři fíky nasázel Racocha, dva Faigl, tedy muži, kteří při obléhání vranských šiků stáli u hlavních kanonů dobrovízské ofenzivy.

Trenér hostů David Cimrman byl zklamán, jeho týmu se aktuálně nedaří a hledá se. „Děláme moc individuálních chyby, nejvíc nás srazila ta při třetím gólu, pak už jsme nenašli psychickou sílu se zápasem něco udělat.

Tuchlovicím žlutá slušela, zato Doksy už Kutnou Horu proklínají

Hořce se Cimrman usmál nad tím, že podruhé v trenérské kariéře upozornil na hráče soupeře a oba dali góly – Racocha i Faigl. „Když jsem ještě hrával a trenér nás také na někoho upozornil, dopadlo to stejně,“ říkal kouč Vraného, ale Dobrovíz za jednoznačného vítěze soutěže nepovažuje. „Jestli byl někdo herně jinde, tak loni Tuchoměřice. Podle mne hrají Libčice a Dobrá atraktivnější fotbal, kombinační, a v tempu. Ale Dobrovíz má také svou kvalitu a těžko soudit z jednoho zápasu,“ dodal David Cimrman.

Lány zvládly silné Libčice a těší se na Rajnocha

Výborné utkání se čekalo na Lánech, kde hostovaly Libčice. Oba týmy patří k tomu lepšímu v B třídě a hrál se zajímavý mač, kde domácí lépe proměňovali svoje šance. Pomohl jim dobrý úvod, kdy se trefil Rus dvě minuty po něm po rohu i Marek Kedroň. Ale za chvíli už to bylo po ruce Kedroně a penaltě zahrané Palukou jen o gól. Lány zklidnil opět střelec zápasu Lukáš Rus a ve druhé půli hlavně hlídaly náskok, i když Libčice šance měly a hrály také výborný fotbal.

„Souhlasím, byl to dobrý zápas, Libčice chtěly hrát fotbal a to nám sedí. Je fajn, že jsme to zvládli a i jsme mohli trochu prostřídat kluky, protože nás čeká středeční domácí pohár s Jílovištěm,“ připomněl domácí borec Milan Petr blížící se událost, kdy dorazí Jan Rajnoch, Horst Siegl a celý jejich tým jarního finalisty Poháru SKFS (začátek bude v 16:30).

Lánští litovali pouze zranění Matěje Cafourka, jenž si natrhl sval a bude dlouho scházet.

Hředelská houpačka a nečekaná ztráta favorita

Ve Hředlích měli domácí co napravovat a proti favorizované Dobré ukázali, že mohou nabízet pěkný fotbal jako v minulé sezoně. Na úvod přežili břevno Křiváčka, ale pak dali bleskové góly, když v sólu nezaváhal navrátilec po trestu A. Vitner, a pak se po rohu prosadil Dav. Minařík.

Šance se pak střídaly na obou stranách, cinkala i branková konstrukce, ale Dobrá, jíž dvakrát výborně podržel gólman Kindl, do pauzy skóre otočila. Faktorovi pomohl k první brance chybující gólman Bečirovič, a na konci poločasu udeřil po sólu Mertlík a následně i Dejčmar. A to ještě Faktor dvě superšance zazdil, čehož později litoval.

Béčko Kladna překvapilo, pochválil ho i legendární Mistr. Slaný bere cenný bod

Měl šance i ve druhé části, na konci zatřásl břevnem a to už mrzelo celou Čechii, protože už na úvod druhého poločasu vyrovnal Bechner. Ten měl obrovskou tutovku ještě jednu, ale poslal ji těsně mimo. Vyhrát tak mohly oba celky, ale body se nakonec po remíze 3:3 rozdělily.

„Remíza je myslím spravedlivá. Konečně jsme odvedli výkon, jaký bych si představoval, kdy hráči plnili co měli, i když inkasované góly padly po zbytečných chybách. Hodně mě potěšil výkon šestnáctiletých dorostenců Jirky Vitnera a Vildy Tittelbacha, který to hodně oživil směrem dopředu. Je to jen dobře, že se dorostenci dokáží takto etablovat,“ hodnotil domácí trenér Jan Sklenář.

Víc než bod si Braškov ani Libušín nezasloužily

Braškov doma dvakrát vedl nad Libušínem po trefách nějdejšího talentu Jana Zábranského, ale hosté se pokaždé našli a vyrovnali. Nejdřív Křenek obešel i gólmana a pak Fujdiar. Vyhrát mohly klidně oba celky. Braškov nevyužil v první půli jasné šance na odskočení ve skóre, Libušín zase chvíli po Fujdiarově vyrovnání nastřelil břevno.

Když Štoncner lacino obral jindy nechybujícího Veselého a nalil Brodskému, už se zdálo jasno, ale kanonýr Braškova nechal vyniknout gólmana Poráčanina. Krovoza zase nemířil přesně při dvou jasných hlavičkách. A když hostující Hrubý poslal centr Felise do tyče (85.), nezbylo než říci, že víc než pro bod si ani jeden tým nezasloužil.

Inzultace rozhodčího v duelu Pozdeň B - Kačice, jak ji viděli účastníci?

„Byly tam sice tyčka a břevno, ale myslím, že jsme měli uzavřít už první poločas a dát góly na dva tři nula. Byl by klid. Přitom víme, že jen nakopávají balony za obranu, přesto s hráčem nikdo nejde. Při standardce zase dostupujeme hráče pozdě. V šancích pak trefujeme prostředek brány, a byť brankář je dobrý, hrdinu jsme z něj dělali my,“ ulevil si trenér Braškova Martin Šalamoun.

Hostující brankář Faris Poráčanin zase jednou předvedl, že jestli se Baník zachránit, tak to bude s jeho výraznou pomocí. „Oba týmy hrály ofenzivně, a pro diváky to byl hezký fotbal. Jak my, tak soupeř měl šance, které nevyužil, a myslím si, že bod je pro oba týmy spravedlivý. Nás v dalších zápasech čeká těžký los, na který se musíme dobře připravit a uhrát další důležité body,“ hodnotil chlapík z Bosny a Hercegoviny, který po příchodu z Jiren chytá za Baník už čtyři roky.