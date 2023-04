Terén ve formě nebyl, počasí tak fotbalu nepřálo, ale přesto týmy Hředel a béčka Hostouně předvedly v nedělním nečasu pěkný zápas se spoustou dramatických okamžiků a pohledných akcí. Slavily Hředle, jimž výborně zachytal Bečovič a střelec Denis Scott Bechner si dvakrát poradil s hrdinou duelu, gólmanem hostů Vitáskem.

Hředle - Hostouň B 2:0. Domácí hrdina Bechner (vlevo atakuje Dědečka), vpravo přihlíží hrdina minulého duelu A. Vitner | Foto: Šárka Krejčová

Hostouň na Podžbánsko přivezla i svůj mladý klenot, mladičkého Šmerdu, jehož si stáhla z ligové juniorky Boleslavi a ohrává ho v A týmu. Rezervě také mohl pomoci, ale v úvodu zahodil šanci a jeho tým následně nastřelil břevno. Na hodně těžkém terénu (předzápas dorostu) se domácí mátořili zvolna, ale povedlo se jim to. Bechnerovy první dvě tutovky ještě skvěle vytáhl Vitásek a zářil pak už celé utkání. Paradoxně inkasoval od Bechnera ze slabší střely, která byla ale tečována.

To Hostouň stejně týden předtím s Lány ukazovala, že jí střelec hodně schází. I ona měla po celé utkání svoje chvíle, ke gólu se ale neprokousala.

Vitásek jí dál dával při nájezdech druhého celku tabulky naději na zvrat, ale marně. V 80. minutě ani on nemohl zastavit nádhernou pumelici Bechnera, a tak body zůstaly po právu doma.

„Na to, jak těžký byl terén, si myslím, že se hrál hodně pohledný fotbal, kdy se stále něco dělo. I když jsme tam měli výborná zakončení, téměř vždy tam byl výtečný Vitásek, který nás hodně trápil,“ hodnotil na klubových stránkách trenér Hředel Jan Sklenář, podle něhož jeho tým neodehrál ideálně poslední půlhodinu. „Nedokázali jsme podržet vpředu míč a soupeř nás tak začal přehrávat, ale do vyložených šancí jsme ho nepouštěli. Naopak naše akce volaly po gólu. Bohužel hráči vždy zvolili řešení, které nebylo tím nejlepším a tak jsme se strachovali takřka do konce. Vysvobodila nás až druhá branka Bechnera,“ dodal Sklenář.

Hostující Petr Študent litoval, že se zápas hrál na podmáčeném terénu, který jeho týmu nevyhovuje. „I přesto jsme měli na začátku tlak, který jsme však nedokázali proměnit ve vedení. Kdybychom v 15.min. vedli 2:0, nikdo by se nedivil. Poté se hra vyrovnala a soupeř byl v zakončení nebezpečnější a důraznější. Diky výborným zákrokům Davida Vitáska poločas skončil jen 1:0. My hráli dobře, ale vše končilo u vápna a bez zakončení. Kluky musím pochválit za bojovnost a přístup k zápasu i na takovém terénu,“ hodnotil Petr Študent.