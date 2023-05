Historický zápas si užívali fotbalisté Roztok proti Švermovu, do jehož sítě nasypali…

První pětačtyřicetiminutovka totiž opravdu jasně patřila fotbalovější Mšeci. Ta hrnula na Bečirovče akci za akcí, dala dva góly a řadu dalších šancí promrhala, nebo je gólman skvěle pochytal. Právě on byl největší postavou Hředelských v utkání.

Na druhé straně obstarali produkci bratři Kapkové. Jiří po rohu otevřel skóre a pak připravil zvýšení Romanovi. Ten měl ještě další dvě tutovky stejně jako předtím Skoupý, ale ti už gól nedali. „Do půle jsme je asi trochu překvapili a měli dát víc gólů. Šance tam byly, cinkla i tyčka. Škoda,“ litoval Jiří Kapek.

Jeho tým po přestávce zvolil spíš obranu a postupně uvadal. Hředle toho využily, zvedly se i herně a skóre dotáhly. Nastartoval je premiérový gól Davida Mrázka v jejich dresu, ten přitom ve Mšeci dříve kopal. V 66. minutě už bylo 2:2, když A. Vitner v šanci na Doubravu nevyzrál, ale po chvíli vysunul Bechnera a ten nezaváhal.

V nervózní koncovce mohly vyhrát oba celky. Hostující Jurgowski však nedal a po po chvíli se nechal za druhou žlutou vyloučit jeho kapitán Kučera.

Hředle tak s přesilovkou zatroubily k závěrečnému šturmu, ale Adam Vitner si na Doubravu nepřišel a asi spravedlivá remíza zůstala na ukazateli.

„Před zápasem bychom remízu asi brali, po té první půli je to ale škoda. Po přestávce jsme chtěli hrát zodpovědně odzadu, ale bohužel jsme dostali brzy gól na 2:1, pak přišlo vyrovnání a ještě červená karta. Takže jsme jen bránili a myslím, že i když měli míč a tlak, tak si šanci téměř nevytvořili. Naopak my měli jeden brejk, kdy jejich gólman musel vytáhnout celkem pěkný zákrok,“ zhodnotil zápas Jiří Kapek.

Domácí trenér Jan Sklenář byl pěkně nasupený, dokonce použil mnohem expresivnější výraz s vytečkováním… "To co nás provází celou jarní část bylo dnes několikrát násobeno. Zcela promrhaná první půle, kde nesplníme vůbec nic z toho, co si řekneme. Nezodpovědnost při obsazování hráčů, neochota podstoupit cokoli navíc a kolikrát zbytečné zkoušení hrát až příliš individuálně. Druhý poločas byl o něco lepší, mohli jsme klidně i zvítězit, ale buďme soudní, protože v poločase jsme mohli prohrávat mnohem vyšším rozdílem,“ uznal kouč Hředlí a dodal, v boji o třetí místo s Braškovem bude muset jeho parta hodně přidat.

Hředle – Mšec 2:2 (0:2). Branky: 52. Mrázek, 66. Bechner - 24. J. Kapek, 32. R. Kapek. Rozhodčí: Fejfar. Diváků: 145.