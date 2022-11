Na místy blátivém place se hlavně bojovalo a padaly laciné, pro nestranného diváka až úsměvné branky. Domácí Sedláček nachytal brankáře Krause téměř z nulového úhlu, Žďánský zase vyrovnal propagační ranou, kterou Malinovský pustil pod tělem do kasy. Až pak dal Sedláček krásný gól do šibenice, jediný pěkný za odpoledne. V 57. minutě vyrovnal Neveďal, když pas Štillera podle rozhodčích zachytil těsně na zadní lajně a jeho nákop z úhlu 0,0 zase Malinovský neuvěřitelně pustil. „Ty dvě inkasované branky mi hlava nebere,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč Hředel Jan Sklenář.

Tatran vzdoroval v deseti, na Braškově ho zadupal až domácí kouč. V 90. minutě!

Jeho tým pak byl chvíli i pod tlakem, Zavidov totiž vždy po vstřelené brance měl dobré momenty a mohl jít do vedení.

Jenže šance nedal a v závěru jejich nejčasnější autor Žďánský po faulu Slámy musel z placu a nahradil ho Marek Havel.

Právě on byl nakonec rozhodující postavou, když v 83. minutě úplně zbytečně fauloval M. Vitner a Sláma z penalty nezaváhal. Aby nebylo u Havlů smutku málo, v koncovce Marek neudržel nervy na uzdě, dostal červenou kartu a jeho zasahující táta Martin ji chytil také. Hůř Zavidov podzim skončit nemohl.

„Je fakt, že z podzimu celkově jsem hodně zklamán. Ten poslední zápas beru, bylo to o boji a my to odmakali, i když ta rozhodující chyba byla vážně totálně zbytečná. Ale celkově nejsem spokojen a nějaký impuls musí přijít. V hlavně něco mám, ale jestli u toho budu ještě já, to nevím,“ zůstal trochu tajemný Daniel Devera.

To domácí jsou nadšení, podzim jim sedl náramně. Většinou hráli výborně, a když ne, tak vyhrávali také jako se Švermovem nebo v Libušíně. „Podzim se nám vydařil nad očekávání. Třetí místo nečekal určitě nikdo a poděkování patří všem,“ dodal předseda FK Hředle Miroslav Sláma.

Hředle – Zavidov 3:2 (2:1). Branky: 12. a 43. Sedláček, 83. Sláma (PK - 33. Žďánský, 57. Neveďal. Rozhodčí: Písařík. ČK: 90. Marek Havel, 90. Martin Havel (oba Z). Diváků: 120.

Hředle: Malinovský - Rais (80.min T. Vitner), Mrázek, Sláma, Pelc (58.min Somol) - T. Čuda, Kolář (58.min M. Vitner), David Minařík, Sedláček - Bechner, A. Vitner

Zavidov: A. Kraus - Jelínek, P. Vitner, Martin Havel, Krejčí - Křivohlavý (77.min Knor), Devera ml., Kapoun, D. Štiller - Žďánský (78.min Marek Havel), Neveďal