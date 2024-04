Libušín nedávno doma porazil vedoucí Dobrovíz a teď se s chutí prošel i po lánském zámeckém parčíku. Jako první sice slavili hosté po trefě obra Paluby po rohu, ale brzy byl stav 2:1. Nejprve chytil „Bobina“ Křenek přetažený centr, měl čas ho zpracovat a pak prostřelil Javůrka. Pak si to mezi beky namířil Hrubý, byl sražen a pískala se penalta: sám Hrubý nezaváhal.

Po přestávce lánský favorit sice přidal, ale přes pevnou obranu Baníku se nedostal. Domácí navíc docela šly brejky a čtvrthodiny před koncem jeden využili, když Fujdiar mladší z vápna pěkně přes celou bránu zavěsil na 3:1.

Lány nic nezabalily, dříč Reichl ještě snížil po standardce, ale na remízu už nedosáhly.

„Bojovali jsme, měli i trochu štěstí a máme radost,“ je rád trenér Libušína Josef Fujdiar starší a chystá tým do Zavidova.

Hostouň kladla tuhý odpor

Sedmdesát minut marně bušili fotbalisté Mšece/Nového Strašecí na vrata obrany hostouňského B týmu, hrál přitom druhý s předpoledním. Nakonec favorit lavinu nadšení prolomil díky srdci mužstvo Jánkovi Ducárovi, na něhož vzápětí navázal Petr Kučera. Oba góly byly velmi pěkné, obstřelem jinak skvěle chytajícího brankáře Valína, v sobotu určitě nejlepšího Hostouňáka. Kučera dokonce pálil stylově o břevínko.

Strašecí prý nebyli nervózní, trenér Jan Mrázek měl k dispozici opravdu silnou lavičku. Byli na ní už zmíněný Ducár, ale třeba i uzdravený donedávna nejlepší střelec soutěže Jiří Kapek.

Za hosty měl největší možnost v úplném závěru František Motlík, ale hlavní postava hostů sama před brankářem pálila vysoko nad.

„Překvapilo mě, že Franta tak velkou šanci nedal, tohle vždycky proměňoval. Pro nás dobře, i když by to byla už spíš jen kosmetická úprava. Hráli jsme dobře, měli soustavný tlak, moře šancí, ale soupeřův brankář – asi posila z áčka – byl fakt hodně dobrej. Bez ně by byl výsledek pro nás mnohem veselejší, ale hlavně máme body,“ hodnotil nakonec v závěru hrající trenér Jan Mrázek.

Hostující Jiří Kubát pochválil tým, jak i běz několika hráčů sestavy bojoval. "Hráli jeden za druhého, z áčka nám pomohl - a skutečně pomohl - brankář Valín. Nějaké šance jsme také měli, škoda, že jsme neproměnili. Ale kluci na sobě makají a věřím, že když vydrží, budeme pořád lepší a přijdou i výhry," byl optimistický Jiří Kubát.

Malá komplikace jen před půlí

Vraný doma řádně zchladilo po minulé výhře natěšené Hředle sprchou 6:2, i když dvě branky padly vlastně až v poslední minutě. „Ale i když jsme dostali zbytečně gól těsně před koncem poločasu na 3:2, kluci hráli tak, že jsme o jejich výhře nepochyboval,“ prohlásil trenér Vraného David Cimrman.

Jeho tým inkasoval jako první od hostujícího šutéra A. Vitnera (mimochodem jeden z celkem čtyř Vitnerů v základní sestavě), ale už za tři minuty srovnal Hansl a za další tři Kubík otočil. Když pak Novák nádherně z půlky obešel několik protihráčů a předložil Růžičkovi snadnou branku na 3:1, vypadalo to už tehdy na debakl.

Jenže Hředle bojovaly a opět A. Vitner korigoval, do pauzy chybělo pár vteřin.

Po přestávce se ale hosté do tlaku nedostali a naopak bleskově inkasovali od Jarába. V úplném závěru ještě Kubík a Sirůček vedení zvýraznili. „Sice jsme si zápas malinko komplikovali nedůsledností při bránění, ale celkově jsme hráli velmi dobře, o výhře jsem neměl pochybnosti. Po nepříliš povedené zimě jsme hráče kritizoval, ale musím uznat, že zatím hrají nad očekávání. Mrzet nás může jen domácí remíza se Lhotou,“ dodal David Cimrman.