Libušín přišel v Lánech o body i hlavního snipera

Libušín padl v Lánech jen o gól 1:2, ale víc ho mrzí, že hlavní postava jeho ofenzivy Lukáš Chlumský se už po pěti minutách zranila a jak to s ním bude dál, se neví. S bolavým kolenem však musel do špitálu. Nehrál ani základní stavební kámen organizace hry Jiří Veselý, o to větším favoritem byly Lány. Jenže ty postihlo to, co občas i české velkokluby – po pohárovém úspěchu s Rakovníkem přišlo víkendové střízlivění, navíc nedaly nějaké šance a ke konci už toho měli jejich hráči po středě fyzicky dost.

Před půlí to ale vypadalo v pohodě, když se prosadil jeden na jednoho netradiční střelec Slezák a vypálil přesně k tyči – 1:0. Po pauze zvýšil ještě Paluba, který dal gól ve druhém zápase po sobě, ale další možnosti odmítl Putík a hostující Hrubý po hodině hry vrátil Libušín do hry. Zápas tak byl otevřený až do konce, ale bylo vidět, že hosté jsou v ofenzivě dost oslabeni a k vyrovnání se už nedostali.

„Šancí jsme měli určitě víc než protivník a výhra je zasloužená. Ale když snížili, tak jsme byli docela nervózní a konec ovládala malinko panika. Kluci po středečním poháru už šlapali vodu, ale ukopali to a máme pěkných deset bodů. Kdybychom bývali dotáhli i zápas na Braškově, byla by spokojenost úplná,“ říkal Milan Petr, jehož tým nyní čeká očekávané derby ve Mšeci.