Týmy z Rakovnicka se v konfrontacích s Kladenskem tentokrát činily a byly v I. B třídě, skupině A úspěšnější. Své soky porazil jak spojený tým Mšece a Nového Strašecí, tak Lány. Aspoň bod urval konečně Zavidov a jediný, kdo dopadl vyloženě špatně, byly Hředle na půdě lídra tabulky Dobrovíze.

Sokol Dobrovíz - FK Hředle 7 : 1 / I. B. tř. /15. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Kapek otočil duel v Libušíně v úplném závěru

Do poslední minuty byl dramatický duel I. B třídy mezi zachraňujícím se Libušínem a druhým týmem Mšece/Nového Strašecí. Domácí překvapivě dlouho vedli brankou Křenka, jenže závěr pokazili, neuhlídali Jiřího Kapka a ten dvěma góly skóre otočil na konečných 1:2.

„Do poločasu jsme hráli dobře a možná byli o malinko lepší. Zaslouženě jsme vedli,“ mínil domácí hrající trenér Josef Fujdiar mladší, jehož spoluhráčům se povedla pěkná akce. Maroušek se od lajny dostal přes obránce a prudkým centrem našel na zadní tyči volného Křenka.

Klika pro Rakovník. Pešek podržel, šťastnou výhru trefil v závěru Turbák

Favorizovaní hosté se zlepšili po změně stran. Postupně dostali Libušín pod tlak, ale mohli i inkasovat. „Hodně nás držel brankář Poráčanin, hlavně při hromadě soupeřových centrů. My se tolik zatáhnout nechtěli, ale bohužel se to stalo. Navíc jsme nedali dvě nadějné akce. Já místo střely volil přihrávku a Honza Homonický získal míč a byl sám před gólmanem. Nedal a z protiútoku hosté vyrovnali. Tahle prohra bolí hodně,“ litoval Fujdiar.

Byl to Kapek, který dotlačil míč do brány a v nastaveném čase se po rohu prosadil ještě jednou. Strašecí slavilo, Libušín pomalu aby plakal. „Po ne moc povedeném prvním poločase jsme pořád věřili v obrat, ale dlouho se nám nedařilo dát gól. Libušín se dost zatáhl a jen čekal na konec, my naopak i po vyrovnání chtěli vyhrát a dál jsme hráli na tři útočníky. Po sérii roh jsme gól dali, ale pro Libušín to asi bylo trochu kruté. Nemyslím si, že podle výkonů patří tam kde jsou,“ mínil hrdina zápasu Jiří Kapek.

Jako na houpačce, v Lánech nakonec slavili domácí

Hezký duel plný obratů se hrál v Lánech. Domácí porazili Vraný 4:3, ale pochvalu zaslouží oba celky a kdyby to šlo, body by si podělili všichni.

Pro Vraný byl kritický úvod, kdy se během pár minut prosadili o rohu domácí Buršík a pak po napadání Rus, jenže euforii domácích brzy hosté zchladili. Už do pauzy totiž vedli 3:2 oni! Dvakrát se trefil Kubík, který ráno trenéru Cimrmanovi volal, že nemůže hrát, ale nakonec naskočil. Nejdřív obral kličkujícího Mušálka, pak potrestal z pětky faul Putíka. Teď už je nejlepším střelcem celé soutěže se 13 trefami.

Když v poslední minutě poločasu přidal z bleskového kontru jeho spoluhráč Havlovec další zářez, bylo v kabině Vraného v poločase veselo, zato v domácí trošičku husto.

Čtyřgólová facka pro Milín, Hora vyhrála pod novým koučem i bez ženáče Maška

Ale Lány po změně stran šláply na plynový pedál, dostaly se do tlaku, a co bylo podstatné, přežily díky brankáři Javůrkovi brejky hostů. Kubík a Kostovčík byli blízko čtvrté brance, ale Javůrek byl úspěšnější a jeho tým pak skóre otočil. Čtvrt hodiny před koncem vyrovnal hlavou Reichl po pěkné akci Marcela Kedroně a Petra a pět minut nato Matoušek fauloval (možná byl sám předtím faulován) znovu Marcela Kedroně a zkušený Petr z pokutového kopu rozhodl.

„Pro fanoušky to byl asi pěkný zápas, zato trenéři se měli hůř. Měli jsme dobrý úvod, ale místo třetího či čtvrtého gólu jsme nechali soupeře stav otočit a ještě přišli o Putíka, který obětavě nastoupil i se zraněním. Přesto jsme druhou půli zvládli, hodně nás tam podržel Javůrek,“ chválil Lány Milan Petr.

„Téhle houpačce by asi víc slušela remíza. Bylo tam pár kontroverzních výroků, ale to bývá v každé zápasu. Podstatnější je, že se hrál podle mne velmi dobrý zápas vyrovnaných soupeřů, v němž byli domácí nakonec šťastnější,“ mínil trenér Vraného David Cimrman.

Bídný fotbal s (ne)penaltovým momentem

V Zavidově se naopak hezký fotbal nehrál. Šancí bylo poskrovnu, vlastně skoro žádné a výsledek 0:0 je jasným odrazem toho, jakou kvalitu obě mužstva nabídla. Diskutovaná byla situace z prví půle, kdy Zavidovští žádali penaltu po zákroku Štoncnera na Sejpku. Rozhodčí Mižič, jenž zápas dost pouštěl, ale zároveň řídil velmi dobře, tady domácí nepotěšil – faul nepískl. „Za mě to penalta byla a jasná. Cvaknutí bylo slyšet. Nechci si nějak stěžovat, to ne, ale ve Lhotě by na nás takovou pískli jistě,“ hořce se usmál trenér Zavidova Daniel Devera.

Jeho protějšek Petr Cais situaci prý nemohl ze svého místa dobře vidět. „Bylo tam víc hráčů, ale Štoncnera jsem se pochopitelně na tenhle moment ptal. Dušoval se, že se soupeře ani nedotkl, ale jeho skvělí kamarádi se smáli, že ho přes nohy vzal,“ tak nevím,“ usmál se Petr Cais.

Senzace kladenského béčka, Janda obral gólem o body jasného lídra I. A třídy

Oba trenéři se shodli, že úroveň zápasu byla nevalná. „Bohužel jsme měli minimum střel, byl to spíš boj,“ uznal Daniel Devera, zatím Petr Cais malinko litoval, že dvě nadějné akce nevyřešili Zahrádka s Adamem lépe. „Ale těší mě, že po delší jsme na půdě hůř postaveného týmu bojovali,“ dodal.

Lídr zase naděloval

Vedoucí Dobrovíz nedala žádnou naději Hředlím. Už po čtvrt hodině vedla o tři branky, v poločase 6:0. A to ještě Bečirovič leccos chytil. Boj obra s trpaslíkem se změnil až po přestávce, kdy už namlsaní domácí trochu zvolnili a nakonec dovolili Slámovi i čestnou branku. Nakonec 7:1.