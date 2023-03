Lhota chytila v přípravě tři debakly za sebou a její příznivci se možná křižovali, když viděli přijíždět silnou sestavu Zavidova. Tu sice nakonec opustil do Strašecí uvolněný halv Kučera (výměnou za Krupičku), nehrál ani rychlík Ždánský, ale i tak byli hosté jasným favoritem. Jenže už roky platí, že pokud opustí katastr obce Zavidov, jsou přece jen matnější a to se potvrdilo za lhoteckou kaštankou.

Domácí se navíc poprvé v sezoně sešli úplně kompletní, dorazil i hvězdný Matyáš Kudela a právě on nakonec těsně před půlí zápas rozhodl. Naběhl si na pas Kaly a přehodil výborného Krause v bráně.

Gólman byl nejlepším mužem Zavidova a chytil další velké šance, dvakrát opět Kudelovi, ale i Kalovi a D. Danylychovi. Hosté hrozili hlavně z nebezpečných standardek, ale to bylo v neděli ráno moc málo. Posun času jim evidentně nesedl.

„Podle mne jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě. Jedeme podle Suvorova: těžko bylo na cvičišti, lehko na bojišti,“ smál se spokojený trenér Lhoty Petr Cais.

Derby odšpuntovala lubenská posila, domácí usadili Roztoky na dno

Dělba bodů v Rynholci

Duel mezi béčkem Hostouně a Lány skončil asi zaslouženou plichtou 1:1. Lánští na umělce v Rynholci brzy vedli, když po souhře s Bejblem vzal míč Buršík a zpoza vápna ho pěkně poslal za záda Ondrejičky. Ale hned po pauze bylo vyrovnáno. Hostujícího stopera Mušálka zradil rohový praporek. Kontroloval míč do autu, ale právě od praporku se odrazil, hosté toho využili k centru, ten přizvedl Cafourek jen na Baleje a ten pohodlně uklidil merunu do sítě.

„Za mě je to ale zasloužený bod pro oba, shodli se na tom i diváci. My byli lepší do přestávky, kromě gólu jsme mohli proměnit další šance. Po pauze zase byla lepší Hostouň, dala i tyčku,“ hodnotila opora Lánů Milan Petr.

Jeho tým v závěru nasadil dvě šestnáctiletá dvojčata Jakuba a Jana Burgerovi, která si stáhl z dorostu Rakovníka. Mají tak za sebou premiéru v B třídě.

Podle trenéra Hostouně Petra Študenta bylo na obou mužstvech znát dlouhé manko mistrovských zápasů. „Tenhle provázelo hodně nepřesností na obou stranách. První poločas byl vyrovnaný, soupeř hrál na brejky a my se snažili hrát kombinační fotbal. Ve druhém poločase jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom dokázali zápas otočit, bohužel se nám povedlo proměnit jen jednu šanci,“ nebyl s remízou úplně spokojen Študent.

Adam Vitner ukázal svou lepší tvář a otočil Hředlím derby na Tatranu

Pomsta Tuchoměřic na šestou

Vraný na podzim jako jedné porazilo suveréna tabulky Tuchoměřice, ale ty mu v odvetě nedaly naději a vyhrály 6:0. Hosté mohli dopadnou lépe, kdyby za stavu 0:0 netrefil Kubík z voleje jenom břevno. Hned z protiakce se potvrdilo to staré otřepané: Nedáš? - Dostaneš! Šutér Šahini z penalty otevřel skóre a jeho tým pak už nenechal návštěvu kola 123 diváků na pochybách, kdo bude brát tři body.

„Zápas jsme si prohráli sami z přílišného respektu k soupeři a malé odvaze při hře do útoku. Navíc jsme soupeři první tři góly doslova darovali. Vždy šlo o individuální chyby jednotlivců a to mě štvalo nejvíce,“ zlobil se trenér Vraného David Cimrman a přiznal, že se na výsledku projevila špatná zimní příprava Sokola. „Tím ale nechci snižovat kvalitu soupeře, celý zápas měli více ze hry a zaslouženě vyhráli,“ uznal.

Libušín v první části přiváděl svoje příznivce na pokraj srdeční příhody, ale nakonec rozjel show a Mšec přejel jasně 5:0. Nepotřeboval ani ofenzivní hvězdu Nikodina Obradoviče, se kterým se rozešel a nebude mu bránit v rozletu. „Dohodli jsme se, že u nás skončí. Nebyli jsme úplně spokojeni s jeho účastí na trénincích, ani v zápasech už jeho výkonnost nebyla ideální. Zatím jsme mu přestup nikam nepodepsali, ale bránit mu nebudeme,“ řekl trenér Jiří Veselý.

Švermov zaskočil braškovského favorita, diváci viděli dva góly i červené

Libušín si hrál se zdravím fanoušků, Obradoviče pouští pryč

Samotný zápas si Libušín dlouho kazil hlavně sám, lépe řečeno peklo mu z něj dělal hostujíc brankář Peklo. Hosty ze Mšece, kteří v zimě měli problémy a je jich dost málo, však držel jen do půle, ta skončila 0:0. „Měl jsme skutečně strach o některé naše fanoušky, že to nerozdýchají. Šli jsme třikrát na bránu, dali tyčku, měli další možnosti,“ kroutil hlavou Veselý, který sám po půlroční pauze naskočil do sestavy a tvrdil muziku zezadu.

Po přestávce už jeho mužstvo střeleckého peška poslalo utopit se někam k libušínskému jezírku, zabralo a nastřílelo pět gólů Vše odstartoval Lukáš Křenek, pak se připojili zkušení Honzové Hrubý a Maroušek, gól dal také mladík Vojta Kukla a vše zakončila posila z ligového dorostu Kladna Lukáš Chlumský.