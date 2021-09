Divočina v Klobukách, tři červené

Klobuky přivedly hromadu posil, aby pořád nelátaly sestavu. Vrátil se i Kalík z Tuřan, z ukrajinské ligy přišel Šapočko, z Hrdlíva Jefimenko, ze zaniklého Svinařova Krejčí (patří Stehelčevsi). Naopak Švermov naskočil bez šesti hráčů včetně nemocného sprintera Kotoučka, zkušeného Poláka či Végha. Od začátku hrál výborně Svoboda. Opora Klobuk připravila šanci Havlovcovi a ten loboval Vošmika na 1:0. Pak frnknul Svoboda Podranému a Klobuky vedly 2:0. Hosté se zlobili na sebe i na domácí a rozhodčího, že pouští moc tvrdou hru a nedává karty.

Nakonec zápas psychicky nedali právě oni. Podíl na tom mělo i zranění brankáře Vošmíka, který byl při odkopu atakován domácím Svobodou (61.) a odnesl to kotník. Obě strany situaci viděly opačně: domácí trenér Jiří Čížek mínil, že Vošmík kopl do nohy Svobodu a přitom se zranil. Podle kouče hostů Jiřího Šimůnka bylo vše opačně, Svoboda najel do nohy Vošmíka. I takový je fotbal, vyberte sil.

Každopádně emočně už byl zápas za hranou a vše eskalovalo v následujících minutách. Hosté vysunuli Podraného dopředu a snížili Vydrou (67.). Jenže za pár minut neunesl Podraný další výrok rozhodčího, za protesty dostal druhou žlutou kartu a vše pokazil ještě víc, když na asistenta Richarda Svobodu stříkl vodu z flašky a začal být sprostý. Čeká ho tak dlouhý flastr. Sudí Stránský už zápas neměl v rukách, další červenou dal za faul Kalíkovi a ke konci ještě jednu zbytečně faulujícímu Chaloupeckému za kosu na Svobodu.

Hostům se už v téhle bramboračce vyrovnat nepovedlo a odjeli domů smutní. Naopak domácí jásali a vše vyšperkovali třetí brankou Dragouna v poslední minutě. „Mělo to náboj, emoce, bylo to nahecované. Hráli jsme výborně, hrozně pomoc nám pomohli noví kluci. Budeme teď trénovat, už to zase bude dobré,“ těší se trenér Klobuk Jiří Čížek a dodal, že ho mrzí zranění soupeřova gólmana.

Hostující Jiří Šimůnek byl nabroušený na rozhodčího. „My sice nepodali dobrý výkon a na rozhodčího všechno házet nemůžeme, ale domácí hráli strašně nebezpečně a pak je nutné, aby sudí takový styl včas přibrzdil kartami. Takhle to prostě bylo hrané proti nám, protože jsme se snažili o fotbal, zatímco domácí hráli jen nákopy dopředu. Ale i s tím se budeme muset v B třídě srovnat, teď je spíš horší, že už pomalu nemáme s kým hrát. Hodně kluků marodí, další mají červené karty. Snad bude v pořádku aspoň Vošmík,“ přeje si trenér Švermova.

Lubná byla hladovější, Slanému bodla chyba gólmana

Dalším překvapením je výkon Lubné v Jedomělicích. Vyhrála tady 1:0 a rozhodně ne náhodou, byla lepší. Sportovně to uznal i trenér Jan Charvát. „Nezopakovali jsme nasazení z minulých zápasů, soupeř prostě chtěl víc a zajednou věděl, co má hrát a za druhé přijel se porvat o body. Byl hladovější a šancí si vytvořil víc než my,“ řekl Charvát, jemuž se líbilo, jak hosty diriguje zkušený hrající trenér Milan Polák. Ze svého týmu pochválil brankáře Roučka, jenž několik možností chytil, ale na ránu střídajícího stopera Brabce ze 70. minuty nestačil. Brabec byl přitom na hřišti jen pár minut.

Naopak Slaný B se vrátilo na vítěznou vlnu a tentokrát bezpečně porazilo Lány 4:1, i když jako první se trefil do jeho sítě Jungman, tedy borec, jenž do Lán odešel v létě na hostování právě ze Slaného. To se trápilo v koncovce tak, jako v posledních týdnech několikrát. Vždyť skórovalo jen z penalt nebo vlastňáky soupeře.

Trenér Radim Vavroch si už pomalu zoufal, protože i v prvním poločase s Lány byli jeho svěřenci lepší a přesto prohrávali. Povedl se jim ale nástup do druhého dějství. Střídající Novotný doslova procpal míč do sítě na 1:1 a vzápětí Galbavý vypálil snadnou ránu a brankář Javůrek pustil nejhorší gól v sezoně. To Lánům zlomilo vaz, zvlášť když Galbavý vysunul do sóla Pešku a ten obloučkem dal na 3:1. „Zase to vypadalo, že se nechytíme, ale naštěstí nám pomohl ten dotlačený gól, a pak hodně i chyba gólmana. Vsadili jsme na zkušenější hráče (útok Galbavý – Hořejší) a vyplatilo se, snad zase půjdeme herně nahoru,“ doufá Radim Vavroch.

Přítočno se chystá na Braškov, ten potrápil Zavidov

Podruhé za sebou prohrálo Velké Přítočno shodně 1:4, tentokrát doma s Loděnicí. Silnému sokovi domácí vzdorovali srdnatě, ale chybělo příliš mnoho hráčů základní sestavy. Přesto měl první možnost Popelka, ale nevyšla mu stahovačka a místo toho ke konci půle rána hostů mířící mimo našla osamoceného Nováka a ten ukázal, že je kvalitním borcem – o tyč 0:1. Veterán se trefil ještě jednou po pauze, ale Přítočňáky nastartoval Popelka, jemuž už stahovačka vyšla, a pěkně snížil. Domácí se hotovili k náporu, ale srazily je další chyby, jedna dokonce úplně zbytečná v rozehrávce. Přítočno však plánuje uzdravení některých borců, protože další mač na Braškově bude hodně důležitý.

Právě Braškov prohrál až po boji v Zavidově 1:2. Před rokem Braškovští stejného soka doma v pěkném duelu porazili, tentokrát se celku z Rakovnicka povedla odveta. Zase to byl dobrý fotbal, v němž byli domácí mírně aktivnější. Zahájili tyčkou Knora a pak únikem Neveďala, který se štěstím propálil Zlatu a dobře nahrazoval jiného chybějícího rychlíka Ždánského (nemoc). Šance se pak střídaly na obou stranách, ale po pauze zase skórovali domácí, to Devera ml. korunoval svůj výborný výkon uprostřed zálohy.

Braškov však bojoval dál, Hoda po důrazu ve vápně využil chybičky brankáře Krause a stopera Vanického a dvacet minut před koncem zase bylo o co hrát. Korčák odmítl pojistku, a tak nakonec mohla být remíza, poslední výpad hostů však skvěle lapil Kraus. „Dnes to bylo doslova a do písmene vydřené vítězství. Z obou stran se jednalo o bojovné a férově vedené utkání, které se lidem muselo líbit! Soupeř se předvedl ve velice dobrém světle a my si třech bodů nesmírně vážíme!“ hodnotil domácí kouč Daniel Devera.

Shodné výhry béček režírovali Michalec a Jančí

Shodnou vysokou výhru 6:2 přivezla obě silná béčka Kladna a Hostouně ze hřišť soupeřů. Hostouň přejela v derby Rudnou i bez posil z A týmu a bez šikovného mladíka Rohly, který tentokrát pomáhal dorostu. Dokonale však zápas zvládl Antonín Michalec, který se před časem do mužstva vrátil po delší pauze, kdy to vypadalo, že už ani kopat nebude. Ale že je šikovný, prokázal v Rudné. Ta totiž začala velmi dobře, dvakrát šla do vedení, ovšem Michalec vždy bleskově odpověděl. Nakonec dal čtyři branky, to je výkon kola!

Kladno mělo ve Mšeci také kanonýra, Filip Jančí dal hattrick. A také tady nebyl zápas jasný. Ač jsou domácí poslední, bojovali proti rychlíkům z Kladna srdnatě a využívali jejich chyb. Když v 64. minutě vyrovnal Heller na 2:2, tak se hosté pořádně zpotili, ale právě Jančí okamžitě z protiakce dal třetí branku a hosty uklidnil.

„Udělali jsme dvě chyby a domácí je potrestali. Ale to bylo jediné minus zápasu, protože jinak jsme měli velké držení míče a hráli dobře dopředu. Důležité bylo, že jsme rychle odpověděli na druhý domácí gól,“ mínil asistent trenéra Kladna Jan Švambera.