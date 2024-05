Kladenský Slavoj upínal naděje ke tříbodovému zisku proti poslednímu Zavidovu. Ten ale nehraje vůbec špatně a potvrdil to i u kladenského nádraží, kde téměř do konce zápasu sahal po remíze. Domácí sice vedli od konce poločasu zásluhou Abrhama, ale definitivně je vysvobodil až vlastenec Matějky z 82. minuty. Pak skóre jistil Richter a záchrana je pro Kladeňáky už blízko, i když teď pojedou do Mšece a tam favority nebudou.

Slavoj Kladno – FC 05 Zavidov 3:0 (1:0). Branky: 39. Abrham, 82. vlastní (Matějka), 90. Richter. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 75.