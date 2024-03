Vraný se zvedlo vlastencem, ale na Pejšu si nepřišlo

Ve Vraném hrála Lhota a každý chvilku tahal pilku. Nečekaně lépe začali pohybliví hosté. Krásnou střelou je dostal do vedení D. Danylych, ale další nadějné akce mužstvo nevyužilo protože nezvládlo finální přihrávku do brejku. Místo toho Vraný s last minute posilou Danielem Sirůčkem (ze Spartaku Příbram) vydělalo na svých výborně zahrávaných rohových kopech. Jeden centr pak brankář Pejša vyboxoval jen do spoluhráče Dolejše a od něj míč zamířil do sítě – 1:1.

Pak Vraný bylo lepší, ale právě Pejša čaroval a několikrát Lhotu zachránil. A když ne, pískal se k nelibosti domácích ofsajd. Hosté zásluhou veterána Vlasatého ubránili celkem jistě i šutéra Kubíka a nakonec si odvezli nečekaný bod. „Pro mě to překvapení není - vzhledem k naší zimní přípravě. Ze začátku byla naše hra neuspořádaná, Lhota si vytvořila velmi slibné šance, my se do tempa dostali až po naší vyrovnávací brance. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, ale bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku. Vlastně podařilo, ale o tom nechci mluvit. Každopádně jaro bude velice náročné a zajímavé,“ hodnotil trenér Vraného David Cimrman.

Lhotecký Petr Cais mínil, že bod je nakonec zlatý. „Klidně jsme mohli vést do přestávky tři nula a těžko by někdo mohl něco říkat. To už bychom uhráli. Jenže jsme šance nedali, postupně jsme se dostali pod tlak a nakonec nemuseli odvézt ani bod, protože domácí se zlepšili. Skvělý byl ale Pejša v bráně a speciálně pochválím i Sásu (Vlasatého), který si souboje s běžcem Kubíkem i ve svém věku vychutnával,“ culil se Petr Cais.

I. B třída: o hod ě šlo v duelu Libušín (v červeném) - Lhota 2:1.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika