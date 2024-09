Slavoj padl doma s Vraným 0:8 a po třech kolech má skóre 0:20. Tak propastný rozdíl mezi oběma celky ale zdaleka nemusel být. Ale zatímco vraní koníci v první půli proměnili tři šance ze čtyř, Slavoj ve svých čtyřech vybouchl. A když se v závěru poločasu nechal Houha vyloučit za zákrok loktem, stala se z utkání hra kočky s myší. Zářil Dan Sirůček, který dal po úniku nejen první gól, ale pak přidal ještě tři další. A to se v létě říkalo, že odejde do Strašecí – dobře ho Vraňáci udrželi…

Paradoxně Vraný mělo při osmi gólech jen dva střelce. Čtyři fíky dal totiž také Tomáš Kubík. Ten vždycky věděl, jak se postavit k míči a v sobotu to ukázal dokonale.

Slavoji nepomohlo ani angažování zkušeného stopera Zdeňka Podraného, ale hodlá bojovat dál. „Musíme s tím něco udělat. Zkoušíme oslovit nějaké zkušenější kluky, protože naši mladí kluci ještě musí vyzrát a chvíli to bude trvat. Hrát takhle dál je cesta do pekla. Trenéři mají ale důvěru dál, dneska si sedneme a poradíme se co dál,“ říká před pondělní schůzkou předseda Slavoje Petr Kovář.

Braškov – Hořovice B 4:0

Braškov už chtěl za každou cenu vyhrát a po celkem suverénním výkonu se mu to povedlo. Trenér Martin Šalamoun se postavil na stopera s jasným cílem, pomoci k udržení nuly vzadu. Vepředu pak jeho svěřenci podali také výborný výkon, dobře kombinovali a hráli rychle do zakončení. „Dali jsme čtyři góly a asi jich mohlo být i víc, ale hlavně jsme já i kluci byli rádi, že jsme tentokrát proměnili šance a ne jako proti Vranému,“ těšilo Šalamouna.

Jako první se prosadil hezkou ranou Tomáš Vydra, rozhodující momenty pak přišly před poločasem. Nejdřív Jan Štoncner s Brodským připravili pozici Lungerovi, ten se prodral mezi obránci a podél gólmana uklidil kožený nesmysl k tyči. Následně si našel centr Zábranského Jan Štoncner (3:0) a stejný borec po přestávce po dalším centru na zadní tyči pečetil na 4:0.

Hořovičtí po nadějných výkonech v úvodu sezony předvedli asi nejhorší výkon a byli rádi, že zápas neskončil vyšším rozdílem. Nejlepším jejich mužem byl brankář Brambora, který vychytal skvěle Brodského či Vydru, u Zábranského rány mu pomohlo břevno. „Snažili jsme se hrát fotbal a byli jsme odměněni. Soupeř ale špatný nebyl. Mladí kluci se dobře pohybovali, na naší straně však bylo víc zkušenosti i kvality,“ dodal Šalamoun.

Zajímavou zkušenost si odbyl rozhodčí Josef Váňa, mladík totiž debutoval s píšťalkou v krajských soutěžích a poradil si nadějně. Bývalého hokejistu Kladna loni vážně zranil brankář Chlumce, kariéru na bruslích proto musel ukončit, ale vydržel u fotbalu, kope za Rakovník a s píšťalkou navazuje na tátu Josefa, jenž to dotáhl až do ligy. A mimochodem, jako ještě aktivní plejer právě na Braškově kdysi také hrával…

Libušín – Mšec/Nové Strašecí 2:0

První body získal Libušín proti dosud stoprocentnímu celku Mšece/Nového Strašecí. Domácí asi čekali těžší zápas, ale hostům se v sobotu nedařilo, neměli den a kromě standardních situací příliš branku Baníku neohrožovali.

Těsně před půlí přišel důležitý moment, kdy brankář hostů Serpietri sice zlikvidoval šanci Fujdiara juniora, ale tomu se míč vrátil a pak už opět nebráněný zkušeně nezaváhal. Když mšecko-strašecké obraně po pauze vaichl pořád rychlý Maroušek a pod nohama Serpietriho zvýšil, bylo hotovo.

„Slušné a hlavně bodové utkání. Potvrdili jsme výkony z předešlých kol, když jsme protivníky také přehrávali, ale nedávali góly. Tentokrát hosté moc nehrozili a my naše šance zúročili,“ hodnotil domácí trenér Josef Fujdiar starší.

Hostující Jan Mrázek byl rozladěný z výkonu týmu, jemuž se zápas opravdu nevydařil. „Přišli jsme to odchodit, odehrát a zúčastnit se. Ale čím to je, to netuším. Zřejmě jsme byli namlsaní ze dvou výher a hlavně uspokojení. Naopak Libušín byl bez bodu a byla na nich vidět chuť a zápal pro hru,“ mračil se trenér hostů, podle něhož Mšec/Strašecí začala trochu hrát až po příchodu Jána Ducára, ale Libušín si v té chvíli už jen zkušeně hlídal náskok.

Velká Dobrá – Chyňava 2:1

Nováček z Chyňavy praktikuje jednoduchý fotbal, ale na favority to zatím docela stačí. Braškov obral vítěz posledního okresního přeboru Berounska o body remízou 2:2, a na hřišti jednoho z největších favoritů soutěže Velké Dobré padl až gólem v 90. minutě 1:2.

Chyňava dokonce vedla díky kanonýrovi Hebedovi a to ještě v první půlce další šance nedala. Domácí se chytili po rohu, který poslal do kasy veterán Andruchovič, ale po pauze byli zase blíž gólu hosté. Jenže dvě velké šance zahodili a pak už přišel hektický tlak Doberáků. Koncovku řídila letní posila ze Hřebče Matěj Pařízek. Nejdřív napálil tyčku, ale v poslední minutě už mířil přesněji a Čechie díky tomu vede tabulku, když jako jediná nasbírala plný počet bodů.

Velvary B – Lány 5:3

Divoký zápas nahoru dolů se hrál ve Velvarech, kde pěkná návštěva 150 diváků viděla hned osm branek. Lépe začali hosté a po rohu se prosadil Paluba. Ale Mikš, jenž v úvodu zahodil tři velké šance, si hned po gólu koupil odpustek, využil špatné malé domů Slezáka, obešel i bezmocného Kuta a vyrovnal.

Pak si pro změnu koupil odpustek Slezák, vyrovnal, ale pár vteřin před koncem poločasu neuhlídali jeho spoluhráči opět Mikše a tenhle mladík dal asi zlomový gól na 2:2.

Trenérům Šmídovi a Maškovi navíc vyšlo střídání a čerstvý Bunikovský hned po obrátce hlavou poslal Slovan poprvé do vedení. Slezák sice pěkným halfvolejem zpoza vápna ještě vyrovnal, ale když si Maňas narazil s Malíkem a propálil obětavě zaskakujícího veterána Kuta počtvrté, bylo hotovo. Lánům se navíc zranil Putík a pak i Paluba, a tak dostaly ještě jeden gól a odjely domů s prázdnou.

Naopak domácí byli veselí. „V úvodu nás trápila koncovka Romana Mikše, a kdyby nedal pak ty dvě branky, asi bychom ho vytahali za uši,“ smál se trenér Radek Šmíd. Jinak ale tým pochválil, podle něj o něco lepší byl, a líbila se u i úroveň zápasu, který diváky bavil.

Milan Petr, jehož tým v týdnu padl doma v poháru s o dvě soutěže výš hrajícími Doksy 1:5, litoval ani ne tak výsledku, jako dalších zraněných hráčů. „Za porážku nemůžeme být rádi, ale s mladým týmem domácích jsme odehráli dobré utkání, kde nám bohužel chybělo víc variant na střídání a bude to ještě horší, protože dva kluci nedohráli. Aspoň že nás domácí nehodili na umělku, ale na trávu, to jsme byli fakt rádi,“ ulevil si Petr.

Králův Dvůr B – Lubná 4:0

Dva slepené góly kvalitní sestavy Cábelíků z 11. a 12. minuty určily ráz zápasu. Když se domácí prosadili ještě šatňákem ve 43. minutě, bylo jasné, že nováček z Lubné na body myslet nemůže.

Lubná inkasovala hodně lacino. Kočímu nabídla během jediné minuty na lajně dva míče zadarmo a jeho následné centry byly gólové. První ještě málem obrana zpacifikovala, ale Klíma si ho nakonec srazil do vlastní brány. U druhého zásahu už byl Marek na přední tyči úplně sám a brankáři Herinkovi nezbylo než se vyčítavě kouknout po spoluhráčích. Rešl dával na 3:0 hezkou střelou z rohu velkého vápna a Sabou ve druhé části po brejku do otevřené obrany.