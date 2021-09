V Lánech diváci a domácí tým koukali jako „vejři“, když vedl Zavidov za sedm minut 2:0 (Hanych, Neveďal) a ještě měl hromady dalších šancí. „Tam jsme toho měli proměnit víc, bylo by po zápase,“ mrzelo kouče hostů Dana Deveru.

Uznal ale, že Lánští nic nezabalili a oni také brzy pěknou akcí Jungmana a se štěstím i Reichlem vyrovnali. PO pauze dokonce Reichl hlaovu posunul svůj tým do vedení a okamžitě po rozehře utekl obraně a předal Buršíkovi, který dal na 4:2. Jenže si nepohlídal ofsajd, Zavidov chytil stéblo naděje a Korčák nádhernou bombou srovnal.

„Úvod byl hrozný a to nás ještě podržel brankář Javůrek. Ale kluci se zvedli a bod bereme, i když jsme nakonec mohli i vyhrát. Spokojeni jsme byli my, rozhodčí a hlavně diváci, o nich fotbal je,“ těšilo domácího šéfa Davida Dudášika.

Dan Devera byl méně spokojený (včetně výkonu rozhodčích), ale přiznal, že zápas si jeho tým pokazil sám. „Nakonec jsme mohli odjet i s prázdnou, dojeli jsme na Csaplárovu past,“ usmál se hořce.

PLOCH PÁLIL PŘESNĚ

150 diváků, čtyři góly, jen dvě karty. Ve Švermově se fotbalu dařilo a v souboji dvou týmů, které hrají skupinu A I. B třídu po administrativním postupu, vybojovala Mšec nečekaně remízu 2:2.

Dokonce mohla myslet i na body tři, protože střelec podvečera Jan Ploch svým druhý zásahem poslal chmelaře v 67. minutě do vedení. To však hostům vydrželo jen pět minut než Tomáš Vydra vyrovnal.

OBRÁTKA V LUBNÉ

Ještě větší divočina se odehrála na hřišti v Lubné, kde v souboj týmů zespodu tabulky domácí vedli do půle nad Velkým Přítočnem trefou Bařtipána z 44. minuty po akci Varyše. A to ještě gól posily Kocha neplatil pro ofsajd. V půli Bařtipán musel do práce, přesto jeho tým dopředu vystrčený Henzély zvýšil. Pak ale přišel šok. Téměř padesátiletý Holas bleskově po příchodu na hřiště dvěma trefami vyrovnal a Holeček postrčil hosty do vedení. Naštěstí hned po výkopu zdravě naštvaný Varyš prošel a vyrovnal. „Rozhodnout mohl Tomáš Černý, ale dal kousek mimo. Škoda, protože za stavu 2:0 jsme měli šanci, ale pustili jsme hosty do utkání. Pořád mi chybí ofenzivní hráči, kteří z Lubné odešli, ale ti zbylí mají skvělou partu, poctivě se trénuje a posouváme se,“ těší trenéra Milana Poláka.