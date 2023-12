Když tým nedal v domácím duelu vůbec žádnou šanci dalšímu horkému adeptu na postup Velké Dobré, nechce se věřit, že by první místo do konce sezony ztratil.

Dobrovíz má pětibodový náskok na nově složený celek Mšece a Nového Strašecí. Sami jeho tvůrci si v létě nebyli jistí, co tahle „svatba z rozumu“ přinese. Oba kluby trápil nedostatek hráčů a třeba Strašecí, kde se hrával nedávno i krajský přebor, uvažovalo o úplném konci. Nakonec došlo k dohodě, chlapi se dali rychle dohromady a za pochodu vytvořili silnou partu. Sice se těžko scházela v dokonalém složení, protože pak by byla ještě silnější, ale i tak nabízela dost kvality, správnou zarputilost a oproti ostatním měla také opravdu široký kádr, takže má trenér Jan Mrázek většinou kam sáhnout. A pokud se na hřišti sejdou všechny persony klubu, tedy Ducár, Kapek, Svoboda, Kučera, Neužil, Erba, Mrázkové či Němeček, může spojený tým Mšece a Nového Strašecí klidně trápit i celky z vyšších soutěží.

Trochu zklamáním je naopak Velká Dobrá. Vedení v létě máklo, přivezlo výrazné posily z Hřebče Faktora se Servusem, později Kolmistra, navíc kádr byl už tak dost silný. Ale ukázalo se, že jediný vážnější odchod stopera Zimermana byl bolestnější, než by se čekalo. Doma to nevadilo, tam Čechie tlačila svoje soupeře a obrana nebyla v takové permanenci, ale venku to bylo znát. Na hřištích soupeřů Čechie uhrála ze sedmi utkání pouze osm bodů se skóre 16:18, to vypovídá o lecčem. A tak postupové plány mají zatím trhlinu, ale druhé místo daleko není a to postupové být může. Doberáci však musí zejména venku zabrat víc. Do klubu, který má zázemí, kádr, silné vedení a trenéra, určitě A třída patří.

Silný střed: kdo je tam rád a kdo mohl být výš?

Silný střed tabulky, to jsou čtyři kluby ve čtyřech borech – Lány, Libčice, Vraný a Slavoj Kladno. Každý má svoje plusy, ale také limity. Lány úzký kádr, tady když někdo důležitý vypadne ze sestavy, je to obvykle znát. Přitom v poháru ukázaly hodně nadstandardní věci, vyřadily Rakovník a málem i Jíloviště. S lídrem tabulky Dobrovízí také bodovaly. Lány dovedou hrát v intenzitě, mají vynikající presink a s individualitami typu Petra, Kedroně nebo Mušálka mohly být v tabulce klidně i výš.

To si říkají také ve Vraném, kde trenéra Davida Cimrmana těší, jak si jeho kluci vedou v domácích duelech, kde prohráli jedinkrát po více než roce se Slavojem Kladno. Naopak venku jsou na tom „vraný koně“ skoro nejhůř ze všech mužstev, mají jen tři bodíky. Paradoxně ze Lhoty, kde ostatní velcí favorité padali jako švestky. Každopádně tým s kvalitními a zkušenými hráči (Volf, Jaráb, Fedrhanc) plus zajímavými posilami (bratři Dandové) a nejlepším střelcem soutěže Kubíkem měl mít bodů víc a na jaře bude kouč tlačit, aby se hlavně venku zlepšil.

Libčice byly pro celky z Kladenska a Rakovnicka trochu neznámou. Brzy bylo jasně zřetelné, že svaz přeřadil ze skupiny B silné uskupení, které rozhodně stačilo na všechny protivníky. A možná mohlo mít i víc bodů. Tým měl totiž druhý nejlepší útok, ale zlobila ho obrana, 32 obdržených branek je víc než by se Libčicím mohlo zdát hratelné.

Ve Slavoji Kladno jsou rádi, že se do silného středu tabulky dostali. Začátek nebyl právě pohádkový, mužstvu se nedařilo a jeden z trenérů, Roman Pavelec, byl bleskově odvolán. Pomohlo angažmá gólmana Maria Kolumbiče, zkušený obr zklidnil zadní šiky Slavoje, který má klasických obránců jako šafránu a mužstvo zvládlo dost důležitých zápasů. Vedení Slavoje tradičně nespí a v zimě určitě zkusí zase tým trochu vylepšit. Pak může jít v tabulce ještě výš, i když hlavním cílem zůstane nechybně záchrana.

Zbytek bojuje jen o spásu

Sedmička zbylých celků bude bojovat tvrdě o záchranu. Jednu B třídu totiž Středočeský fotbalový svaz pro příští sezonu zruší, a tak spadne z každé skupiny minimálně šestice mužstev a někde dokonce i víc. Každý bodík tak bude důležitý.

Trojice Braškov, Lhota, Hředle přece jen něco uhrála a určitě má naději. Braškov i poměrně silný kádr s borci jako Brodský nebo mladý Zábranský. Mužstvo trenéra Martina Šalamouna se trápilo nečekaně doma, kde býval Braškov vždycky silný. Teď urval jedinou výhru a tři remízy. Před svými fanoušky se určitě musí zlepšit.

To Lhota a Hředle naopak doma hrály skvěle a tíží je venkovní bilance. U Hředel se domácí úspěšnost čekala, snad nejdůraznější útok v soutěži dovede na Poddžbánsku sázet góly jako Šimon a Matouš ruční razítka mafiánům. A když k tomu připočteme brankářského pavouka Bečiroviče, může se loňská štika soutěže zachránit.

Hředle se nejčastěji ze všech klubů zlobily na rozhodčí a nutno připomenout, že o jejich výkony na jaře také půjde. Zda nepodlehnou tlaku klubů toužících po záchraně a zvládnou vypjaté momenty, které obě strany často vidí úplně jinou optikou.

Největším překvapením podzimu je Lhota. Mužstvo složené zjednodušeně řečeno z několika hrajících rozhodčích a také dorostenců. Ale nejzkušenější kouč v soutěži Petr Cais dovedl svoje ovečky nachystat hlavně na domácí mače. Tam dokázal senzačně porazit i největší favority soutěže, jako jediný dokonce vyzrál na vedoucí Dobrovíz. Pomohla spousta štěstí, ale celkový pohled náhodu vylučuje.

Lhota doma měla svůj styl, dala obvykle víc gólů než protivník a pro jaro ji mohou děsit jen dva ukazatele: doma už bude hrát jen šestkrát a zvenku body nevozí, to se jí povedlo až v závěru podzimu. Jak jinak než senzačně, v Libčicích by to nečekal ani Don Quijote de la Mancha.

Libušín po odchodu trenéra Jiřího Veselého do Slaného hodně ustoupil z výkonnosti, druhá příčka z minulé sezony je rázem fata morganou. Veselý tedy neodešel úplně, ale Slaný, kde trénuje divizní tým, mělo pochopitelně přednost. A bez něj bylo Baníkovců půl… Dalším minusem bylo vážné zranění mladého kanonýra Chlumského, jehož rychlé nohy dělaly zadákům všech B třídních protivníků obrovské problémy. A protože se nedá čekat, že by na jaře hrál, bude to mít Baník se záchranou hodně složité.

Už bez šance? Uvidíme!

Zbylé tři celky mají naději ještě menší, musely by hodně nabít svoje kádry a na jaře excelovat. Švermov přece jen jak takž rozdmýchal svoje naděje výhrou v Zavidově, ale jeho zoufalá domácí bilance s jedinou výhrou nevěstí nic dobrého. Škoda, protože tým sází i na svoje odchovance a krajská soutěž mu sluší.

Zavidov po letech úspěchů zažívá odvrácenou stránku fotbalu, tu smutnou. Mužstvo mívalo skvělý útok, jenže s odchodem rychlých nohou Ždánského a minimální účastí bezpochyby největší osobnosti týmu posledních roků Korčáka, jehož se všichni soupeři báli jako čert kříže, tuze oslabilo. Navíc stárnou také další opory, a tak trenér Daniel Devera začal nasazovat nezkušené mladíky. Právě oni mohou zase jednou Zavidov zvednout k výšinám, kdy třeba B třídu vyhrával jako jednoznačný suverén. Bude to však chvíli trvat.

Poslední je béčko Hostouně. Ještě nedávno bojovalo o postup, dnes se krčí s jedinou výhrou na dně tabulky. Mužstvo bylo na rozpadnutí, ale nový trenér Miroslav Mokroluský dal dohromady mladé kluky, kteří předtím z různých důvodů skončili. Na nezkušenost také tým doplácel celý podzim, přitom zdaleka nehrál špatný fotbal, což potvrdila řada protivníků. Pokud Hostouň nevsadí na jaře na razantní výpomoc z třetiligového A týmu, a to se zatím nechystá – zřejmě ji sestup nemine. Pro mladé kluky to může být i lepší, v okresním přeboru dost pravděpodobně budou brzy mezi špičkou.