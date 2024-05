Braškov si ale musí spílat sám, protože po poločase mohl mít náskok, kdyby proměňoval šance. Navíc nevyužil dlouhatánskou přesilovku po vyloučení Erby (35.).

Do vedení ho poslal Štoncner po pěkné průnikové přihrávce Přichystala a dokonalém Hudouskově vylepšení pozice. Štoncner tak napravil spálenou možnost z úvodu. Vyrovnáno však bylo už za chvíli. Kapkovo krásné trefení šibenice ještě rozhodčí k velké nelibosti hostů neuznal kvůli ofsajdu, ale následně jakoby situaci kompenzoval a pískl penaltu, když Krupička faulován byl, ale zřejmě mimo vápno. To se zase zlobili domácí, ale pak mávli rukou a Kapek srovnal.

Hosté však dál hůř bránili. Do sóla jim utekl Zábranský, v tutovce však těsně minul bránu Klímy. Tomu pak poskakoval míč na čáře, ale domácí ho nebyli schopni dotlačit na místo určení. Když po dalším úniku zatáhl za záchrannou brzdu Erba, rozhodčí mu dal červenou kartu. "Přitom jasně trefil míč," shodli se hostující šéf klubu Roman Rosenbaum i útočník Patrik Svoboda - rozzlobení byli však všichni hosté. Z trestňáku pak Brodský trefil tyčku…

Rozhodnutí přišlo poměrně brzy po přestávce. Rohový kop hostů skončil v bráně, když ho zřejmě tečoval Kapek. Brankář Vošmik po souboji právě s ním skončil na zemi, dlouho byl ošetřován, ale gól platil. "Za mě to byl jasný faul na gólmana, boule na jeho hlavě je důkazem. Prý to hosté i přiznali, ale co je nám to platné," zklamaně říkal Martin Šalamoun.

Braškov tak musel dobývat. A přišlo další kontroverzní rozhodnutí sudího. Vyběhnuvšího Klímu přeskočil balon, k němu se dostal domácí Krovoza a mířil by do prázdné, kdyby mu Starý nezapískal faul, který viděl zřejmě jen on. V hledišti to už pořádně vřelo, ale Braškov musel makat dál. Dřely ale oba týmy, podaly dobrý výkon a remíza by asi byla spravedlivá, ale když hrající kouč Šalamoun v poslední minutě orazítkoval hlavou jen břevno, radovali se hosté a byla to nefalšovaná radost.

"Bohužel to byl už třetí zápas, který ovlivnil rozhodčí, ať už na Lánech, doma se Zavidovem i tady. Sice jsme vyhráli, ale spokojen s rozhodčími nejsem stejně jako domácí," hodnotil mšecko-strašecký Jan Mrázek. Na svém týmu ocenil hlavně bojovnost. "Po Zavidovu jsem byl běsnej, tam jsme šli zápas odehrát, ne ho vyhrát. Dnes naopak celý tým včetně náhradníků zápasem žil, klukům patří můj velký dík. Mám z toho větší radost než když hrajeme kombinačně a jde nám to.!

Jeho protějšek Martin Šalamoun byl skleslý, po Libušínu utekl Braškovu další zápas, kde měl brát víc bodů než bral.

"Přesilovka se nám nedařila i proto, že hosté dali ten druhý gól a posadilo je to na koně. Rozhodčí nás pak znovu poškodil, když brankáře přeskočí míč a on pískne faul Krovozovi. To bylo už až úsměvné," kroutil hlavou a litoval svojí hlavičky do břevna v závěru. "Trochu mi zasvítilo slunko do očí, ale na to se vymlouvat nebudu, prostě jsem to blbě trefil, mělo to jít o centimetry níž a byl by gól. Takhle jsme prohráli a musíme to někde napravit. Lehké zápasy už ta ale nejsou," uvědomuje si.