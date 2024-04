Tak trochu hollywoodský příběh prožil fotbalista SK Lány Marek Kedroň. Ač ukončil v podstatě kariéru, v sobotu ráno mu cinkla esemeska, zda by nešel svým Lánům pomoci proti Braškovu. A tak vyrazil a po hodině hry se nejen dostal na hřiště, ale v 89. minutě jedinou brankou duel I. B třídy rozhodl.

Braškov (v modrém) zachránil na podzim remízu s Lány 2:2 až v závěru, teď se karta otočila a Marek Kedroň v závěru rozhodl o výhře Lán. | Foto: Vladislav Lukáš

„Moc mu to všichni přejeme, byla tam velká euforie,“ smál se domácí Milan Petr poté, co Kedroň v 89. minutě trefil hlavou centr Paluby a překonal brankáře Vošmíka.

Pro Lány hodně cenné body, protože Braškov má na začátku jara možná nejlepší formu ze všech účastníků soutěže. Suverénně přehrál první Dobrovíz, pak i Hostouň a obě strany se shodly, že lepší byl také v Lánech. Jenže nejen dvě stovky příznivců (skvělá návštěva), ale možná i návštěvníci nedaleké obory u prezidentova zámečku si pomalu museli zacpávat uši pod detonací nastřelených tyček a břeven lánské brány. Gólman Javůrek si tentokrát bránu opravdu uměl seřídit.

Rakovník zvládl derby s béčkem Kladna jde do čela I. A třídy

„Krovoza a Brodský do tyče, Štoncner do břevna a dorážku do prázdné netrefí. Pak ještě obstřel Lungera zase do tyče. Do toho další rány těsně vedle. Už jsem byl na kluky i naštvaný a to je slabé slovo, že to tam nedotlačí,“ kroutil hlavou Martin Šalamoun.

Jenže karta se oproti podzimu otočila. Tehdy byly Lány na Braškově lepší, ale výhru ztratily, teď se pomstily. Z minima vytěžily skoro maximum a Kedroňovým gólem nakonec zápas vyhrály. „Za mě jsme nějaké šance také měli, ale je pravda, že víc jich měl Braškov, hrál velmi dobře. Je z toho důležité a cenné vítězství a vážíme si ho, čeká nás velmi těžký los,“ uvědomuje si Milan Petr.

Martin Šalamoun se pokoušel najít na porážce i pozitiva. „Fotbalově jsme byli lepší, to mne těší. Obrana hrála téměř bez chyb. Ale bez gólu se vyhrát nedá a na to jsme v sobotu dojeli. Naše chyba,“ hlásil kouč Braškova.

Lány – Braškov 1:0 (0:0). Branka: 89. Marek Kedroň. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 200.