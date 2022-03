V obci, o níž jsou zmínky už z roku 1226 a která má dnes více než tisíc obyvatel, fotbal umře, minimálně do léta. Co bude pak neví ani člen vedení a dosavadní kouč A týmu Jiří Čížek. Ten konec Sokola v I. B třídě Deníku potvrdil. „Fáma to bohužel není, končíme. Hráči opět přestali chodit na tréninky. Máme jich aktuálně zhruba jedenáct, ale dva dělají šichty a jednou za čtrnáct dnů by nemohli. Byl by velký risk pouštět se do soutěže,“ je si jistý Čížek, jemuž na tréninky chodilo sedm hráčů, pak pět, dva a nakonec žádný fotbalista. „Teď v neděli už jsme o tom chtěli mluvit vážně, ale dorazilo jich zase jen sedm. Když není zájem, nemůžeme s tím nic udělat,“ je smutná jedna z duší klobuckého fotbalu.