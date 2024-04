Hředle byly do poločasu o dost nebezpečnější a měly hodně šancí. Poprvé postavily nedávnou rakovnickou posilu Zdeňka Schwendta a ten také otevřel skóre, když ukázal co umí, ve vápně nejančil a po kličce zavěsil. Měl i další šance, ale do poločasu přišlo naopak srovnání Slavoje, který také předváděl dobré útoky. Po jednom pálil Hudousek, J. Vitner zahrál rukou a Abrham z penalty nezaváhal. "V prvním poločase jsme hráli opravdu dobře a vytvářeli si šance. Bohužel mohlo a mělo být do půlhodiny tři nula a nebylo co řešit. Šance jsme neproměnili a navíc inkasovali z penalty," litoval trenér Hředel Jan Sklenář.