MOTORY ROZTOČIL DĚLOSTŘELEC BENEŠ

Přítočno poprvé v sezoně uspělo v Lubné a hotovilo se potrápit doma i Tatran. Ten nakonec zdemoloval soka 6:0, ale tak jasné to nebylo. „Naši hráči byli zkraje trochu zbrklí a svoje šance nedotahovali. Domácí byli také nebezpeční a dvě šance naštěstí pro nás nedali,“ popisoval trenér Václav Eck první poločas, na jehož konci udeřil poprvé Jan Beneš.

Zápas se pak zlomil až v rozmezí 57. a 64. minuty, kdy Beneš rozklížené domácí ztrestal dalšími třemi góly v řadě a zaznamenal nejen klasický, ale i čistý hattrick. „On to v sobě samozřejmě má, a i když dává přednost kariéře rozhodčího, na téhle úrovni by mohl dávat branky pořád, když fotbalu dal malinko víc. Tihle kluci zazáří a pak pětkrát nejsou tolik vidět. Já jim říkám, že bych chtěl, aby to otočili,“ usmál se jinak spokojený trenér Eck, jehož týmu pomohl z áčka půjčený mladý Šrédl a zápas gólově završil hned dvěma zářezy.

Velké Přítočno –Tatran Rakovník B 0:6 (0:1). Branky: 42, 57., 60. a 64. Jan Beneš, 73. a 81. Šrédl. Rozhodčí: Žáček. Diváků: 49.



Tatran: A. Beneš – Zaspal, Vrábík, Černý, L. Kučera (79. Fiška) – Makram (72. Jelínek), Bělíček, Lisner, Hora – Šrédl (82. Toráč), J. Beneš.

TĚŽKÁ ŠICHTA

Výhru 3:1 nad Loděnicí si hráči Zavidova dokonale užili, byl to totiž jeden z nejtěžších duelů dosavadní sezony. „Určitě tady hrál nejfotbalovější soupeř, který se nezbavoval míče a výborně kombinoval. Kluci to zvládli jen pílí a dřinou v obraně a perfektními brejky,“ mínil trenér Daniel Devera.

Jeho tým na začátku přežil dvě šance. Jednu zhasil navrátilec do brány Kraus, druhá šla vedle. Hrozili i domácí a těsně před poločasem se prosadili. Ždánský si zaběhl za obranu, trefil brankáře, ale Neveďal byl přesný.

Domácím se následně povedl i nástup do druhého dějství. Žďánský sice v souboji nejlepších kanonýrů soutěže se zkušeným stejně jako protivník v koncovce mlčel, ale nádherně dvě branky připravil Knorrovi a pak Korčákovi, který efektně práskl merunu do kasy o břevínko.

Soupeř má ale konce zápasů skvělé a nevzdal se ani v Zavidově. Vysunul metrákového stopera Majera, jenž domácím dělal velké potíže a Loděnice mocně tlačila. Stihla ale jediný gól. „Naštěstí, protože to kluci tvrdě odmakali,“ těšilo Daniela Deveru.

Zavidov – Loděnice 3:1 (1:0). Branky: 44. Neveďal, 50. Knor, 54. Korčák – 60. Hrudka. Rozhodčí: Obrajtr. Diváků: 49.



Zavidov: A. Kraus – Jelínek, Havel, Kapoun – Knor (55. Krejčí), Vitner, Devera ml., D. Štiller (70. Hanych) – Žďánský (90. Kadar), Korčák, Neveďal (82. Hvězda).

NA KLOBUCKOU SMRŠŤ NESTAČILI

Fotbalistům Lubné se v I. B třídě přestalo dařit. Jejich obrana moc inkasuje, naposledy na rozžhavené trávě Klobuk osmkrát a celkem 18x za poslední tři zápasy! Navíc v souboji kanonýrů domácí Svoboda hattrickem překonal Varyše, ten branku nedal. Chytí se Lubná v neděli na Slaném B?

Klobuky – Lubná 8:2 (4:1). Branky: 4. Říčka Jiří, 10., 37. a 90. Svoboda, 42. Kubelka (PK), 54. a 58. Vébr J., 75. Říčka Jan – 14. Trejbal, 53. Bok Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 49.



Lubná: Herink, Bok, Brabec, Bureš (80. Bařtipán), J. Černý, T. Černý, Henzély, Kříž, Trejbal, Varyš, Vopat.