Šestkrát za sebou neuspěli a už proto fotbalistům Libušína bylo jasné, že pokud neporazí ani Nové Strašecí, bude jejich situace v I. A třídě už velmi nezáviděníhodná. Na druhou stranu přijížděl soupeř, který úvod sezony zvládl v jiném formátu a ještě ani jednou neprohrál. V Libušíně však přece jen padl 1:3.

Byly to tedy pořádné nervy, hlavně pro domácí. Těžko vydýchávali v první půli zákroky brankáře Klímy. Při prvním na Křenka se zdálo, že rozhodčí nutně musí zapískat pokutový kop, ale neudělal to. Při druhém Klíma špatně odhadl vyběhnutí, pak musel Abrhama stáhnout, ale dostal jen žlutou kartu. Z domácích pak prýštily emoce jakoby hráli proti svému úhlavnímu sokovi Hřebči…A slyšet byly až na šachtu Schoeller…

Zápas lépe rozehráli hosté. Nejdřív šel sám Krupička, ale nedal. Pak hosté zastavili na půlce domácí akci, rozehráli bleskový brejk po ose Hamborský, J. Mrázek a Sklenka a ten přesnou střelou k tyči otevřel skóre.

Domácí však brzy vyrovnali. Pomáhali si dlouhými balony za obrany na rychlé Abrhama, Fujdiara nebo Hudouska. Po jednom z nich právě Abrham unikl, z malého vápna vrátil na velké Houhovi a ten s přehledem uklidil k tyči. To na druhé straně skončil trestňák Podzemského na tyči, tam měli bubáci kus smůly.

Zvlášť když domácí stihli skóre otočit. Hudousek prostrčil přesně na Obradoviče a ten udělal kličku i Klímovi – 2:1. Byl to vítězný gól.

Druhá půle byla po vyprchání emocí vyrovnaná, šancí moc nebylo. Hostům ublížilo zranění Svobody (sval), dopředu pak byli málo nebezpeční. Na druhé straně naopak udeřilo. Standardka Abrhama našla hlavu Portužáka a zkušený stoper nezaváhal. Navíc byl vyloučen Gregor a Strašecí na odpor už nenašlo sílu.

„Už nám nezbývalo nic jiného než vyhrát a naštěstí se to povedlo. Soupeř měl lepší nástup do zápasu, my hráli opatrně. Hlavně jsme ale zvládli nakonec zmírnit emoce,“ dodal Jiří Veselý.

Hostující Jan Mrázek litoval přerušení úspěšné bodové série, sportovně pak přiznal, že penalta v první půli proti jeho týmu měla být. „My každopádně udělali víc chyb a musíme koukat dál, abychom zase najeli na vítěznou vlnu,“ řekl.

RAKOVNÍK NEDAL ŠANCE

Bez posil z áčka nastoupila rezerva Rakovníka doma proti Podlesí a zbytečně prohrála 0:1. Do Rakovníka se s hosty vrátil Lukáš Havelka, který tady kdysi vážně zranil dnes zavidovského zadáka Petra Hornofa. Tehdy kolem toho bylo pochopitelně haló, tentokrát se zápasy obešel bez excesů. Domácí trenér Petr Kýzl byl ale pochopitelně rozladěný. „Ze zápasu jsme mohli vytěžit minimálně bod, bohužel jsme ani jednu z našich vyložených šancí nevyužili. Nezbývá nic jiného, než to, že jedeme příští týden vyhrát do Strašecí, kde nás čeká tuhý boj,“ plánuje před derby Kýzl.