„K výkonu posle představ jsme se ještě nepřiblížili, ale bereme i tohle ´ošklivé´ vítězství,“ usmál se trenér Zavidova Daniel Devera. Jeho tým vyhrál na menším hřišti v Jedomělicích, které leží kousek za Mšecí, už loni zásahy Tomáše Korčáka. Kapitán Zavidova minule proti Slanému chyběl, ale uzdravil se a rozhodl i tenhle zápas.

Byl hodně bojovný, to hosté čekali, neplynulá hra pak přinesla první šanci Sokolu, ale Kraus v bráně chybu Štillera napravil. „Pak už jsme hráli lépe, vynutili si několik standardek a po jedné z nich Korčák krásně trefil šibenici,“ popisoval první trefu Daniel Devera. Zvýšení mohlo přijít po další standardní situaci, kdy mířili do břevna Vitner a vzápětí i Korčák.

Hosty tahle situace mrzela o to víc, že hned v úvodu druhého dějství přihrál Devera ml. špatně na Vitnera, domácí Milfait utekl do sóla a Krausovi nedal šanci – 1:1. Hosté však nezpanikařili. Po gólu sice Jedomělice spustily tlak, ale jejich euforii vzápětí ztlumil Korčák, který po pěkné akci Krejčího se Ždánským a centru Hanych vrátil vedení Zavidovu. Ten poté exceloval, Korčák zase utekl, obešel i gólmana a jeho střelu do prázdné zastavili domácí rukou. Penaltu sice brankář Rouček Hanychovi lapil, ale z dorážky už se hostující borec nemýlil. A po chvíli skóroval po akci Devery znovu (68.) „Zápas ale vyhraný nebyl. Domácí se nevzdali, snížili a měli ještě pár dalších závarů. I se štěstím jsme se ubránili,“ uznal Daniel Devera. Jeho tým se podle něj musí nyní dostat zpět do tempa, které předváděl ještě loni na podzim. „Takové výhry jako ta v Jedomělicích nám pomohou psychicky a věřím, že pak půjdeme nahoru i herně,“ dodal spokojený zavidovský trenér.

Jedomělice – Zavidov 2:4 (0:1). Branky: 46. Milfait, 73. Janda – 14. a 50. Korčák, 61. a 68. Hanych. Rozhodčí: Boček. Diváků: 110.

Zavidov: Kraus – Krejčí, Štiller, Vitner, Kapoun – Neveďal (69. Zuda), Knor (81. Sekyra), Devera, Hanych – Korčák, Ždánský (90. Blecha).