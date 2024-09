"V STK jsme se jednomyslně shodli, že zatím i přes špatnou předpověď počasí nebudeme plošně odkládat utkání v rámci SKFS. O plošném odkládání utkáních zatím dle námi zjištěných informací nepřemýšlí žádný český kraj, ani soutěže pod ŘKČ (Řídící komise Čechy)," informoval sekretáře SKFS Tomáš Turek.

Podle něj je však možné, že se situace změní k horšímu, možné je také nějaké nařízení vlády ČR. "Kdyby se situace změnila ještě k horšímu, nařízení vydala vláda, nějaký krizový štáb kraje, či nějakého okresu, okamžitě budeme kluby o našich krocích informovat, ať už přes whats-upové skupiny, emailem i našich sociálních sítích," slíbil Turek.

Zároveň slíbil, že svaz nebude chtít hnát někoho přes půl kraje, aby utratil peníze za autobus a bez kopnutí do míče odjel. "Uvidíme, jak to bude, někde může být ´bazén´, jinde to bude dobré, někde mají umělou trávu. Nějaká situace může být v Příbrami, diametrálně jiná může být v Poděbradech. Situaci sledujeme a budeme operativně řešit," doplnil sekretáře SKFS Tomáš Turek.