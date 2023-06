Sparta Kutná Hora – MFK Dobříš 3:0 (2:0)

Branky: 3. Exner, 16. Wolf, 71. Němec. ŽK: 65. Šrain. Rozhodčí: Kubečka. Diváků: 100.

Libor Tichý (trenér Sparta Kutná Hora): Poslední utkání sezony jsme zvládli. Po sérii nevydařených utkání jsme si všichni uvědomovali důležitost tohoto zápasu. Tlak, kterému jsme čelili, byl opravdu veliký a o to více si vážím toho, jak to kluci po celých 90 minut zvládli především po mentální stránce ve svých hlavách. Zároveň to bylo poslední utkání pro našeho letitého kapitána Máru Wolfa, a tak pro něho nemohla skončit jeho derniéra lepším happy endem. Děkujeme našim fanouškům za jejich podporu po celou dobu sezony a všem přejeme hezké léto.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Zase jsme do zápasu nevstoupili dobře, tam nás tlačí bota. Musíme se tomu pověnovat, protože po čtvrthodině hry jsme zase prohrávali 0:2. Tabulkově už jsme byli zachránění, ale na Kutnou Horu byl větší tlak a my bychom měli být víc koncentrovaní. Zápas jsme jim ale usnadnili našimi dvěma hrubkami. To by se nám nemělo stávat, to mě mrzí. Výsledek je takový, ale předvedená hra od nás nebyla tak špatná, že bychom tam měli dostat trojku. Tak to prostě je, ve fotbale to tak chodí. My se z těchto chyb musíme pro příští sezonu poučit, abychom byli silnější, a jít dál. Jsem rád, že jsme se za sezonu naučili vyhrávat. Tým po sezonách v divizích moc vítězství neměl a je těžké v klucích znovu probudit touhu po vítězstvích. Když prohráváte často a pak dostanete gól, tak si řeknete „je to tady znovu“. V hlavách se to musí přenastavit. Dali jsme tomu nějaký řád, nějaké rozestavení a výsledkem je, že jsme na jaře udělali 24 bodů. Doma jsme jednou prohráli, šestkrát vyhráli. Cením si, že je tým doma silný. Má to ale i druhou stránku, nesbíráme body venku. Mojí motivací je být konkurenceschopní i ve venkovních utkáních. Když uděláme devět bodů za celou sezonu venku, tak bychom mohli mít v dalších sezonách problém. Na to se musíme zaměřit. Za sezonu jsem ale rád. Kluci chtějí jít po té cestě, kterou jsme nastavili, cítím z nich vůli i zodpovědnost. Vydali jsme se správnou cestou.