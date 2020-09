„Fotbalový bůh byl tentokrát na naší straně,“ pousmál se domácí trenér Tomáš Abrham.

Kladno B převzalo licenci po Unhošti, na jehož hřišti hraje domácí duely. Zatím neztratilo ani bod, jeho mladý tým doplněný vždy někým zkušeným zářil hlavně před týdnem v Lubné, kde domácím vzal chuť do fotbalu.

Ale Tatran se přichystal dobře a nebýt nešťastné situace ze 33. minuty, mohl vzdorovat ještě víc než vzdoroval. To řešil šanci Kladna do prázdné brány vracející se útočník Jan Beneš. Zaskočil za bráchu-gólmana Adama, ale za hraní rukou musela přijít červená karta a penalta. Tu sice Adam Beneš Stříškovi kryl, ale Rakovník byl bez útočníka. „Byl to zkrat, pro nás bylo těžké hrát tak dlouhé oslabení. Bylo by lepší, kdybychom inkasovali a mohli pokračovat v jedenácti,“ mínil trenér Václav Eck.

Jeho tým stihla ještě jedna patálie, když odstoupil zkušený Vrábík z postu stopera. Pak musel Eck zahýbat s celou sestavou, ale Tatran bojoval. Kladno mělo šance, jenže hosté hrozili také. Věchtík trefil dokonce břevno, navrátilce do sestavy Lisnera zase skvěle vyčapal kladenský brankář Kindl. „Měli jsme tam ještě pár dalších pěkných brejků, které jsme bohužel nakonec pokazili a nedohráli. A pak přišla poslední minuta, chyba a bylo po nadějích. Je to škoda pro kluky, odmakali to,“ mrzelo kvůli týmu Václava Ecka kladenské rozhodnutí. „Musíme si uvědomit, že mají hodně trénované hráče, což u nás v několika případech neplatí. Začátek soutěže se nám tedy moc nepovedl a pokusíme se bojovat naplno proti Rudné. Uvidíme, jak se sejdou,“ usmál se Václav Eck, jehož tým je aktuálně v tabulce až na 12. místě.

SK Kladno B – Tatran Rakovník B 1:0 (0:0). Branka: 90. Šimáček. Rozhodčí: Palek. ČK: 33. J. Beneš ®. Diváků: 125.



Rakovník B: A. Beneš – Zaspal, Kollár, Vrábík (44. Černý), J. Kučera – Volf, Lisner – Makram (55. Šrédl), Dobřanský, Hora (46. Věchtík) – J. Beneš.